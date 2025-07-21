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Французские компании начнут производить дроны на Украине, заявил Зеленский - РИА Новости, 21.07.2025
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17:13 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/zelenskij-2030452173.html
Французские компании начнут производить дроны на Украине, заявил Зеленский
Французские компании начнут производить дроны на Украине, заявил Зеленский - РИА Новости, 21.07.2025
Французские компании начнут производить дроны на Украине, заявил Зеленский
Владимир Зеленский утверждает, что французские компании решили производить дроны на Украине. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T17:13:00+03:00
2025-07-21T17:13:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что французские компании решили производить дроны на Украине. "Есть решение французских компаний начать изготовление дронов в Украине", - написал Зеленский в своем Telegram-канале по итогам встречи с главой МИД Франции Жан-Ноэлем Барро. Зеленский 21 июня заявил, что Украина намерена открыть линии производства вооружения в ряде стран Европы. Украинский телеканал "Общественное", уточнял, что речь идет о Дании, Норвегии, Германии, Великобритании и Литве. Советник Зеленского по стратегическим вопросам Александр Камышин заявил в начале июля, что, как ожидается, первая партия оружия для Украины будет выпущена на заводе в Дании в 2026 году. Ранее Зеленский сообщил, что всего 40% оружия, используемого ВСУ на фронте, произведено на Украине. На полях саммита НАТО в Гааге он выпрашивал деньги на оружие, сетуя, что 40% оборонного производства Украины недофинансировано. Россия считает, что поставки вооружений и средств на них Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, россия, дания, владимир зеленский, жан-ноэль барро, сергей лавров, нато, мид франции‎, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Дания, Владимир Зеленский, Жан-Ноэль Барро, Сергей Лавров, НАТО, МИД Франции‎, Вооруженные силы Украины
Французские компании начнут производить дроны на Украине, заявил Зеленский

Зеленский: французские компании решили производить беспилотники на Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что французские компании решили производить дроны на Украине.
"Есть решение французских компаний начать изготовление дронов в Украине", - написал Зеленский в своем Telegram-канале по итогам встречи с главой МИД Франции Жан-Ноэлем Барро.
Зеленский 21 июня заявил, что Украина намерена открыть линии производства вооружения в ряде стран Европы. Украинский телеканал "Общественное", уточнял, что речь идет о Дании, Норвегии, Германии, Великобритании и Литве. Советник Зеленского по стратегическим вопросам Александр Камышин заявил в начале июля, что, как ожидается, первая партия оружия для Украины будет выпущена на заводе в Дании в 2026 году.
Ранее Зеленский сообщил, что всего 40% оружия, используемого ВСУ на фронте, произведено на Украине. На полях саммита НАТО в Гааге он выпрашивал деньги на оружие, сетуя, что 40% оборонного производства Украины недофинансировано.
Россия считает, что поставки вооружений и средств на них Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Франция рассматривает запрос Украины на дистанционно управляемые ракеты
15 марта, 23:09
 
В миреУкраинаРоссияДанияВладимир ЗеленскийЖан-Ноэль БарроСергей ЛавровНАТОМИД Франции‎Вооруженные силы Украины
 
 
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