https://ria.ru/20250721/zelenskij-2030452173.html

Французские компании начнут производить дроны на Украине, заявил Зеленский

Французские компании начнут производить дроны на Украине, заявил Зеленский - РИА Новости, 21.07.2025

Французские компании начнут производить дроны на Украине, заявил Зеленский

Владимир Зеленский утверждает, что французские компании решили производить дроны на Украине. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T17:13:00+03:00

2025-07-21T17:13:00+03:00

2025-07-21T17:13:00+03:00

в мире

украина

россия

дания

владимир зеленский

жан-ноэль барро

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003842_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_ca0eaf08183a43e48876a6ddaaa36a65.jpg

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что французские компании решили производить дроны на Украине. "Есть решение французских компаний начать изготовление дронов в Украине", - написал Зеленский в своем Telegram-канале по итогам встречи с главой МИД Франции Жан-Ноэлем Барро. Зеленский 21 июня заявил, что Украина намерена открыть линии производства вооружения в ряде стран Европы. Украинский телеканал "Общественное", уточнял, что речь идет о Дании, Норвегии, Германии, Великобритании и Литве. Советник Зеленского по стратегическим вопросам Александр Камышин заявил в начале июля, что, как ожидается, первая партия оружия для Украины будет выпущена на заводе в Дании в 2026 году. Ранее Зеленский сообщил, что всего 40% оружия, используемого ВСУ на фронте, произведено на Украине. На полях саммита НАТО в Гааге он выпрашивал деньги на оружие, сетуя, что 40% оборонного производства Украины недофинансировано. Россия считает, что поставки вооружений и средств на них Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250315/frantsija-2005253261.html

украина

россия

дания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, дания, владимир зеленский, жан-ноэль барро, сергей лавров, нато, мид франции‎, вооруженные силы украины