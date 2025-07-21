https://ria.ru/20250721/zaschita-2030443027.html

Защита фигурантов дела о теракте в "Крокусе" отказалась от суда присяжных

Защита фигурантов дела о теракте в "Крокусе" отказалась от суда присяжных - РИА Новости, 21.07.2025

Защита фигурантов дела о теракте в "Крокусе" отказалась от суда присяжных

Защита ряда фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле" отказалась от ранее заявленного ходатайства о проведении суда с участием присяжных заседателей,... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T16:37:00+03:00

2025-07-21T16:37:00+03:00

2025-07-21T16:37:00+03:00

происшествия

красногорск

крокус сити холл

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Защита ряда фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле" отказалась от ранее заявленного ходатайства о проведении суда с участием присяжных заседателей, сообщил РИА Новости один из участников процесса. "Защита сняла ходатайство Лутфуллои, Медова и (двух братьев и отца) Исломовых о рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей", - рассказал собеседник агентства. Сегодня 2-й Западный окружной военный суд в закрытом режиме проводит предварительное слушание по этому делу. На скамье подсудимых 19 человек. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20250721/sud-2030437498.html

красногорск

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происшествия, красногорск, крокус сити холл