https://ria.ru/20250721/zarplata-2030328075.html

Исследование показало, где сильнее всего выросли зарплатные предложения

Исследование показало, где сильнее всего выросли зарплатные предложения - РИА Новости, 21.07.2025

Исследование показало, где сильнее всего выросли зарплатные предложения

Наибольший рост зарплатных предложений в России за прошедшие полгода произошел в медицинской сфере, консалтинге, а также в финансах, свидетельствуют данные... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T02:53:00+03:00

2025-07-21T02:53:00+03:00

2025-07-21T02:53:00+03:00

общество

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Наибольший рост зарплатных предложений в России за прошедшие полгода произошел в медицинской сфере, консалтинге, а также в финансах, свидетельствуют данные исследования сервиса HeadHunter, подготовленного для РИА Новости. "С начала года наиболее заметный прирост медианы предлагаемой зарплаты зафиксирован в медицинской сфере – на 5,7 тысячи рублей. В топ-5 сфер по динамике заработных плат также вошли "Стратегия, консалтинг и инвестиции" (плюс 5,5 тысяч), "Финансы и бухгалтерия" (плюс 5,3 тысячи), "Спортивные клубы, фитнес и салоны красоты" (плюс 5,1 тысячи), "Высший и средний менеджмент" (плюс 5,1 тысячи)", - говорится в результатах исследования. Рост медианной зарплаты был также в сфере науки и образования - на 5 тысяч рублей. В информационных технологиях, сельском хозяйстве, строительстве и недвижимости, а также в отрасли производства и сервисного обслуживания рост составил не менее 4 тысяч рублей. Снижение зарплатного предложения за полгода произошло в сфере рабочего персонала (на 524 рубля), транспорта, логистики и перевозок (на 13,2 тысячи рублей), а также среди домашнего обслуживающего персонала (на 13,5 тысяч рублей) и административного персонала (на 15,4 тысячи рублей). Никак не изменилось предложение для сотрудников безопасности, средняя предлагаемая зарплата осталась на уровне 60 тысяч рублей.

https://ria.ru/20250708/zarplata-2027796084.html

https://ria.ru/20250707/fnpr-2027608772.html

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общество