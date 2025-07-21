https://ria.ru/20250721/zaporozhe-2030507100.html

Новгородская область продолжит помогать восстанавливать Запорожье

Новгородская область продолжит помогать восстанавливать Запорожье - РИА Новости, 21.07.2025

Новгородская область продолжит помогать восстанавливать Запорожье

Новгородская область продолжает помогать восстанавливать подшефную Запорожскую область и создает там Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) для обеспечения РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T22:23:00+03:00

2025-07-21T22:23:00+03:00

2025-07-21T22:23:00+03:00

новгородская область

запорожская область

россия

александра дронова

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824507542_0:106:3072:1834_1920x0_80_0_0_264b261b630ad0ec3c6f5114e763ac66.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 июл - РИА Новости. Новгородская область продолжает помогать восстанавливать подшефную Запорожскую область и создает там Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) для обеспечения безопасности жителей, сообщает пресс-служба правительства Новгородской области. Уточняется, что врио губернатора Новгородской области Александр Дронов посетил подшефные территории в Запорожской области. Он встретился с главой Энергодарского городского округа Максимом Пуховым, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество. "Александр Дронов подчеркнул, что ключевая задача сегодня – это обеспечение безопасности жителей. В 2025 году развернуты работы по созданию Единой дежурной диспетчерской службы в городе Энергодар и Каменско-Днепровском муниципальном округе. Это позволит оперативно оповещать население в случае чрезвычайных ситуаций и оперативно реагировать на них", - говорится в сообщении. Отмечается, что в этом году на подшефных территориях проведен ряд строительных, а также ремонтно-восстановительных работ на объектах, в том числе для подготовки к зиме. Здесь постоянно трудится аварийно-восстановительная бригада от Новгородской области. Уточняется, что новгородская делегация посетила в Энергодаре школу №4, где с сентября откроется профильный медицинский класс, который уже отремонтирован и оборудован. По словам Дронова, Энергодар меняется к лучшему: появился современный МФЦ, Дворец бракосочетаний. Кроме того, на одном из зданий до конца года появится мурал, изображающий новгородский памятник Тысячелетия России. В Каменско-Днепровском округе Дронов вместе с главой округа Натальей Ивановой посители две школы. В одной с сентября откроется педагогический класс, отремонтированый и оснащенный при поддержке Новгородской области. В другой школе регион создал кабинет русского языка и литературы. "Мы будем продолжать помогать нашим территориям максимально быстро встроиться в мирную жизнь", - приводит пресс-служба слова Дронова. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250721/zhiteli-2030366817.html

новгородская область

запорожская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новгородская область, запорожская область, россия, александра дронова, общество