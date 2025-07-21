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Волонтеры Народного фронта доставили воду жителям Запорожской области
Волонтеры Народного фронта доставили воду жителям Запорожской области - РИА Новости, 21.07.2025
Волонтеры Народного фронта доставили воду жителям Запорожской области
Волонтеры Молодежки Народного фронта доставили более 10,5 тонны питьевой воды жителям Запорожской области, оставшимся без света и воды в результате обстрелов... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T16:29:00+03:00
2025-07-21T16:29:00+03:00
2025-07-21T16:29:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Волонтеры Молодежки Народного фронта доставили более 10,5 тонны питьевой воды жителям Запорожской области, оставшимся без света и воды в результате обстрелов ВСУ, сообщили в пресс-службе Народного фронта. "Волонтёры доставили более 10,5 тонны питьевой воды жителям шести населённых пунктов Запорожья, которые из-за ударов ВСУ временно остались без света и воды", - говорится в сообщении. В организации уточнили, что за два дня добровольцы передали гуманитарную помощь в Каменку-Днепровскую, Энергодар, Токмак, Черниговку, Мелитополь и Бердянск. "По пути к городам мы видели, как вражеские БПЛА летят в небе на юг региона. Когда подъезжали к Энергодару, ВСУ нанесли удар вблизи Запорожской АЭС – нам пришлось выезжать на другую дорогу, потому что первоначальная – была в огне, лес загорелся. Вторая группа видела также артиллерийский обстрел", - приводятся в сообщении слова координатора Молодежки Народного фронта в Запорожской области Никиты Романенко. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 75% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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запорожская область, россия, запорожье, вооруженные силы украины, запорожская аэс, общество
Запорожская область, Россия, Запорожье, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Общество
Волонтеры Народного фронта доставили воду жителям Запорожской области
Волонтеры Народного фронта доставили более 10,5 тонны воды жителям Запорожья