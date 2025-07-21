https://ria.ru/20250721/zaporozhe-2030441145.html

Волонтеры Народного фронта доставили воду жителям Запорожской области

Волонтеры Народного фронта доставили воду жителям Запорожской области - РИА Новости, 21.07.2025

Волонтеры Народного фронта доставили воду жителям Запорожской области

Волонтеры Молодежки Народного фронта доставили более 10,5 тонны питьевой воды жителям Запорожской области, оставшимся без света и воды в результате обстрелов... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T16:29:00+03:00

2025-07-21T16:29:00+03:00

2025-07-21T16:29:00+03:00

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Волонтеры Молодежки Народного фронта доставили более 10,5 тонны питьевой воды жителям Запорожской области, оставшимся без света и воды в результате обстрелов ВСУ, сообщили в пресс-службе Народного фронта. "Волонтёры доставили более 10,5 тонны питьевой воды жителям шести населённых пунктов Запорожья, которые из-за ударов ВСУ временно остались без света и воды", - говорится в сообщении. В организации уточнили, что за два дня добровольцы передали гуманитарную помощь в Каменку-Днепровскую, Энергодар, Токмак, Черниговку, Мелитополь и Бердянск. "По пути к городам мы видели, как вражеские БПЛА летят в небе на юг региона. Когда подъезжали к Энергодару, ВСУ нанесли удар вблизи Запорожской АЭС – нам пришлось выезжать на другую дорогу, потому что первоначальная – была в огне, лес загорелся. Вторая группа видела также артиллерийский обстрел", - приводятся в сообщении слова координатора Молодежки Народного фронта в Запорожской области Никиты Романенко. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 75% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250720/vsu-2030274819.html

запорожская область

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запорожье

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запорожская область, россия, запорожье, вооруженные силы украины, запорожская аэс, общество