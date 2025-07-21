Рейтинг@Mail.ru
Волонтеры Народного фронта доставили воду жителям Запорожской области - РИА Новости, 21.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:29 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/zaporozhe-2030441145.html
Волонтеры Народного фронта доставили воду жителям Запорожской области
Волонтеры Народного фронта доставили воду жителям Запорожской области - РИА Новости, 21.07.2025
Волонтеры Народного фронта доставили воду жителям Запорожской области
Волонтеры Молодежки Народного фронта доставили более 10,5 тонны питьевой воды жителям Запорожской области, оставшимся без света и воды в результате обстрелов... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T16:29:00+03:00
2025-07-21T16:29:00+03:00
запорожская область
россия
запорожье
вооруженные силы украины
запорожская аэс
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824507866_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_001a7262e6156808d6970c771b0f566d.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Волонтеры Молодежки Народного фронта доставили более 10,5 тонны питьевой воды жителям Запорожской области, оставшимся без света и воды в результате обстрелов ВСУ, сообщили в пресс-службе Народного фронта. "Волонтёры доставили более 10,5 тонны питьевой воды жителям шести населённых пунктов Запорожья, которые из-за ударов ВСУ временно остались без света и воды", - говорится в сообщении. В организации уточнили, что за два дня добровольцы передали гуманитарную помощь в Каменку-Днепровскую, Энергодар, Токмак, Черниговку, Мелитополь и Бердянск. "По пути к городам мы видели, как вражеские БПЛА летят в небе на юг региона. Когда подъезжали к Энергодару, ВСУ нанесли удар вблизи Запорожской АЭС – нам пришлось выезжать на другую дорогу, потому что первоначальная – была в огне, лес загорелся. Вторая группа видела также артиллерийский обстрел", - приводятся в сообщении слова координатора Молодежки Народного фронта в Запорожской области Никиты Романенко. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 75% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250720/vsu-2030274819.html
запорожская область
россия
запорожье
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824507866_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9deeae6e9132a55301d85477e6645886.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, россия, запорожье, вооруженные силы украины, запорожская аэс, общество
Запорожская область, Россия, Запорожье, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Общество
Волонтеры Народного фронта доставили воду жителям Запорожской области

Волонтеры Народного фронта доставили более 10,5 тонны воды жителям Запорожья

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЛюди на улице города Энергодар
Люди на улице города Энергодар - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Люди на улице города Энергодар. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Волонтеры Молодежки Народного фронта доставили более 10,5 тонны питьевой воды жителям Запорожской области, оставшимся без света и воды в результате обстрелов ВСУ, сообщили в пресс-службе Народного фронта.
"Волонтёры доставили более 10,5 тонны питьевой воды жителям шести населённых пунктов Запорожья, которые из-за ударов ВСУ временно остались без света и воды", - говорится в сообщении.
В организации уточнили, что за два дня добровольцы передали гуманитарную помощь в Каменку-Днепровскую, Энергодар, Токмак, Черниговку, Мелитополь и Бердянск.
"По пути к городам мы видели, как вражеские БПЛА летят в небе на юг региона. Когда подъезжали к Энергодару, ВСУ нанесли удар вблизи Запорожской АЭС – нам пришлось выезжать на другую дорогу, потому что первоначальная – была в огне, лес загорелся. Вторая группа видела также артиллерийский обстрел", - приводятся в сообщении слова координатора Молодежки Народного фронта в Запорожской области Никиты Романенко.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 75% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Последствия удара со стороны ВСУ по центру Донецка - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
Волонтеры Молодежки Народного фронта разбирали завалы в квартирах в Донецке
20 июля, 15:45
 
Запорожская областьРоссияЗапорожьеВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала