https://ria.ru/20250721/zadymlenie-2030384670.html
В московской больнице №52 произошло задымление
В московской больнице №52 произошло задымление - РИА Новости, 21.07.2025
В московской больнице №52 произошло задымление
Задымление произошло в реанимации больницы №52 в Москве, угрозы для жизни и здоровья пациентов нет, больница работает штатно, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T12:15:00+03:00
2025-07-21T12:15:00+03:00
2025-07-21T12:19:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Задымление произошло в реанимации больницы №52 в Москве, угрозы для жизни и здоровья пациентов нет, больница работает штатно, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения."В отделении реанимации МКНИЦ (московского клинического научно-исследовательского центра - ред.) Больница №52 произошло задымление, вызванное неисправностью облучателя-рециркулятора воздуха. Сотрудники больницы оперативно отреагировали на ситуацию до приезда специальных служб. Угрозы для жизни и здоровья пациентов и персонала нет... Больница продолжает работать в штатном режиме", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что в помещении на момент происшествия находились четыре пациента, которые были оперативно переведены в другие отделения реанимации стационара.
https://ria.ru/20250423/zadymlenie-2012980161.html
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происшествия, москва
В московской больнице №52 произошло задымление
Депздрав: в реанимации московской больницы №52 произошло задымление