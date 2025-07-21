https://ria.ru/20250721/zadymlenie-2030384670.html

В московской больнице №52 произошло задымление

В московской больнице №52 произошло задымление - РИА Новости, 21.07.2025

В московской больнице №52 произошло задымление

Задымление произошло в реанимации больницы №52 в Москве, угрозы для жизни и здоровья пациентов нет, больница работает штатно, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T12:15:00+03:00

2025-07-21T12:15:00+03:00

2025-07-21T12:19:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Задымление произошло в реанимации больницы №52 в Москве, угрозы для жизни и здоровья пациентов нет, больница работает штатно, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения."В отделении реанимации МКНИЦ (московского клинического научно-исследовательского центра - ред.) Больница №52 произошло задымление, вызванное неисправностью облучателя-рециркулятора воздуха. Сотрудники больницы оперативно отреагировали на ситуацию до приезда специальных служб. Угрозы для жизни и здоровья пациентов и персонала нет... Больница продолжает работать в штатном режиме", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что в помещении на момент происшествия находились четыре пациента, которые были оперативно переведены в другие отделения реанимации стационара.

https://ria.ru/20250423/zadymlenie-2012980161.html

москва

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2025

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происшествия, москва