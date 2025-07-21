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Полиция задержала водителя мопеда, сбившего пешеходов под Ярославлем
Полиция задержала водителя мопеда, сбившего пешеходов под Ярославлем - РИА Новости, 21.07.2025
Полиция задержала водителя мопеда, сбившего пешеходов под Ярославлем
Полиция задержала водителя мопеда, сбившего в Ярославской области двух взрослых и ребенка в коляске, который от полученных травм скончался, сообщило УМВД РФ по... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T14:49:00+03:00
2025-07-21T14:49:00+03:00
2025-07-21T14:49:00+03:00
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Полиция задержала водителя мопеда, сбившего в Ярославской области двух взрослых и ребенка в коляске, который от полученных травм скончался, сообщило УМВД РФ по региону. Накануне вечером УМВД сообщило о ДТП на улице Молодежной в поселке Ишня Ростовского района Ярославской области. По предварительной информации, неустановленный водитель, управляя мопедом, сбил двух пешеходов с коляской, в которой находилась пятимесячная девочка. Люди шли по обочине дороги. Взрослые и ребенок были доставлены в больницу, где девочка скончалась. Водитель мопеда скрылся с места происшествия. "Сотрудниками Госавтоинспекции совместно с оперативными сотрудниками ОМВД России "Ростовский" личность водителя установлена, им оказался 39-летний местный житель, который впоследствии был задержан. Собранные в настоящее время материалы будут переданы в следственные органы для принятия решения", - говорится в сообщении УМВД. Сообщается, что возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). На опубликованном УМВД видео задержанный рассказывает, что взял мопед у знакомых, чтобы доехать до магазина. Он уверяет, что увидев людей, пытался затормозить, но тормоз не сработал. Свою вину мужчина признал.
https://ria.ru/20250720/dtp-2030297017.html
https://ria.ru/20250707/dtp--2027585247.html
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россия, ярославская область, ярославль, происшествия
Россия, Ярославская область, Ярославль, Происшествия
Полиция задержала водителя мопеда, сбившего пешеходов под Ярославлем
Полиция задержала водителя мопеда, сбившего под Ярославлем пешеходов с коляской