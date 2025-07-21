В Рязани задержали уроженца Молдавии за шпионаж в пользу ВСУ
ФСБ задержала уроженца Молдавии в Рязани за связь с украинской разведкой
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. ФСБ задержала уроженца Молдавии в Рязани, он передавал военной разведке Украины сведения о подразделении ВС РФ и предприятии ОПК, сообщает ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории города Рязани задержан гражданин Российской Федерации, 2001 года рождения, уроженец Республики Молдова, причастный к разведывательной деятельности в интересах Главного управления разведки министерства обороны Украины (ГУР МОУ)", - говорится в сообщении.
Установлено, что подозреваемый в 2024 году посредством мессенджера Telegram инициативно установил и поддерживал контакт с представителем украинской спецслужбы. Действуя по указанию куратора, осуществил сбор и передачу украинской разведке сведений в отношении одного из подразделений ВС РФ и предприятия оборонно-промышленного комплекса на территории Рязанской области.
Подчеркивается, что взамен в ГУР МОУ обещали жителю Рязани, согласно его просьбе, оказать содействие в безопасном выезде из России в государство - член НАТО Францию с последующим вступлением в запрещенное в РФ украинское вооруженное формирование, принимающее участие в боевых действиях на стороне ВСУ в ходе специальной военной операции.
"Следственным отделением управления ФСБ России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена в форме шпионажа). Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в сообщении.
В ФСБ России вновь напомнили, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, в том числе соцсетях и мессенджерах для вовлечения россиян в противоправную деятельность.