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В Рязани задержали уроженца Молдавии за шпионаж в пользу ВСУ - РИА Новости, 21.07.2025
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09:57 21.07.2025 (обновлено: 10:06 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/zaderzhanie-2030357540.html
В Рязани задержали уроженца Молдавии за шпионаж в пользу ВСУ
В Рязани задержали уроженца Молдавии за шпионаж в пользу ВСУ - РИА Новости, 21.07.2025
В Рязани задержали уроженца Молдавии за шпионаж в пользу ВСУ
ФСБ задержала уроженца Молдавии в Рязани, он передавал военной разведке Украины сведения о подразделении ВС РФ и предприятии ОПК, сообщает ЦОС ФСБ. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T09:57:00+03:00
2025-07-21T10:06:00+03:00
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украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
молдавия
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. ФСБ задержала уроженца Молдавии в Рязани, он передавал военной разведке Украины сведения о подразделении ВС РФ и предприятии ОПК, сообщает ЦОС ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории города Рязани задержан гражданин Российской Федерации, 2001 года рождения, уроженец Республики Молдова, причастный к разведывательной деятельности в интересах Главного управления разведки министерства обороны Украины (ГУР МОУ)", - говорится в сообщении.Установлено, что подозреваемый в 2024 году посредством мессенджера Telegram инициативно установил и поддерживал контакт с представителем украинской спецслужбы. Действуя по указанию куратора, осуществил сбор и передачу украинской разведке сведений в отношении одного из подразделений ВС РФ и предприятия оборонно-промышленного комплекса на территории Рязанской области.Подчеркивается, что взамен в ГУР МОУ обещали жителю Рязани, согласно его просьбе, оказать содействие в безопасном выезде из России в государство - член НАТО Францию с последующим вступлением в запрещенное в РФ украинское вооруженное формирование, принимающее участие в боевых действиях на стороне ВСУ в ходе специальной военной операции."Следственным отделением управления ФСБ России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена в форме шпионажа). Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в сообщении.В ФСБ России вновь напомнили, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, в том числе соцсетях и мессенджерах для вовлечения россиян в противоправную деятельность.
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рязань, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), молдавия, вооруженные силы рф, россия
Рязань, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Молдавия, Вооруженные силы РФ, Россия
В Рязани задержали уроженца Молдавии за шпионаж в пользу ВСУ

ФСБ задержала уроженца Молдавии в Рязани за связь с украинской разведкой

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. ФСБ задержала уроженца Молдавии в Рязани, он передавал военной разведке Украины сведения о подразделении ВС РФ и предприятии ОПК, сообщает ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории города Рязани задержан гражданин Российской Федерации, 2001 года рождения, уроженец Республики Молдова, причастный к разведывательной деятельности в интересах Главного управления разведки министерства обороны Украины (ГУР МОУ)", - говорится в сообщении.
Установлено, что подозреваемый в 2024 году посредством мессенджера Telegram инициативно установил и поддерживал контакт с представителем украинской спецслужбы. Действуя по указанию куратора, осуществил сбор и передачу украинской разведке сведений в отношении одного из подразделений ВС РФ и предприятия оборонно-промышленного комплекса на территории Рязанской области.
Подчеркивается, что взамен в ГУР МОУ обещали жителю Рязани, согласно его просьбе, оказать содействие в безопасном выезде из России в государство - член НАТО Францию с последующим вступлением в запрещенное в РФ украинское вооруженное формирование, принимающее участие в боевых действиях на стороне ВСУ в ходе специальной военной операции.
"Следственным отделением управления ФСБ России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена в форме шпионажа). Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в сообщении.
В ФСБ России вновь напомнили, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, в том числе соцсетях и мессенджерах для вовлечения россиян в противоправную деятельность.
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РязаньУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МолдавияВооруженные силы РФРоссия
 
 
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