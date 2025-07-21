https://ria.ru/20250721/zabajkale-2030360906.html
В Забайкалье грузовик выехал на пути перед грузовым поездом
В Забайкалье грузовик выехал на пути перед грузовым поездом - РИА Новости, 21.07.2025
В Забайкалье грузовик выехал на пути перед грузовым поездом
Грузовик выехал на железнодорожные пути перед грузовым поездом в Забайкалье, в результате ДТП локомотив получил повреждения, пострадавших нет, сообщает... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T10:15:00+03:00
2025-07-21T10:15:00+03:00
2025-07-21T10:15:00+03:00
происшествия
забайкальский край
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ВЛАДИВОСТОК, 21 июл - РИА Новости. Грузовик выехал на железнодорожные пути перед грузовым поездом в Забайкалье, в результате ДТП локомотив получил повреждения, пострадавших нет, сообщает Забайкальская железная дорога (ЗабЖД). По данным ЗабЖД, авария произошла в 10.31 (04.31 мск) на железнодорожном переезде станции Безречная в Забайкальском крае. "Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожные пути перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось. В результате ДТП никто не пострадал. Схода подвижного состава нет. Поврежден локомотив грузового поезда. Для продолжения движения понадобилась его замена", - говорится в сообщении. Отмечается, что на движение пассажирских поездов происшествие не повлияло, переездная сигнализация на момент аварии действовала исправно. Борзинская транспортная прокуратура организовала проверку по факту ДТП на железнодорожном переезде станции Безречная, в свою очередь сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. Надзорное ведомство также оценит исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
https://ria.ru/20250627/ulan-ude-2025705389.html
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происшествия, забайкальский край
Происшествия, Забайкальский край
В Забайкалье грузовик выехал на пути перед грузовым поездом
В Забайкалье грузовик столкнулся с грузовым поездом около станции Безречная
ВЛАДИВОСТОК, 21 июл - РИА Новости. Грузовик выехал на железнодорожные пути перед грузовым поездом в Забайкалье, в результате ДТП локомотив получил повреждения, пострадавших нет, сообщает Забайкальская железная дорога (ЗабЖД).
По данным ЗабЖД, авария произошла в 10.31 (04.31 мск) на железнодорожном переезде станции Безречная в Забайкальском крае
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"Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожные пути перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось. В результате ДТП никто не пострадал. Схода подвижного состава нет. Поврежден локомотив грузового поезда. Для продолжения движения понадобилась его замена", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на движение пассажирских поездов происшествие не повлияло, переездная сигнализация на момент аварии действовала исправно.
Борзинская транспортная прокуратура организовала проверку по факту ДТП на железнодорожном переезде станции Безречная, в свою очередь сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. Надзорное ведомство также оценит исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.