https://ria.ru/20250721/zabajkale-2030360906.html

В Забайкалье грузовик выехал на пути перед грузовым поездом

В Забайкалье грузовик выехал на пути перед грузовым поездом - РИА Новости, 21.07.2025

В Забайкалье грузовик выехал на пути перед грузовым поездом

Грузовик выехал на железнодорожные пути перед грузовым поездом в Забайкалье, в результате ДТП локомотив получил повреждения, пострадавших нет, сообщает... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T10:15:00+03:00

2025-07-21T10:15:00+03:00

2025-07-21T10:15:00+03:00

происшествия

забайкальский край

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ВЛАДИВОСТОК, 21 июл - РИА Новости. Грузовик выехал на железнодорожные пути перед грузовым поездом в Забайкалье, в результате ДТП локомотив получил повреждения, пострадавших нет, сообщает Забайкальская железная дорога (ЗабЖД). По данным ЗабЖД, авария произошла в 10.31 (04.31 мск) на железнодорожном переезде станции Безречная в Забайкальском крае. "Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожные пути перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось. В результате ДТП никто не пострадал. Схода подвижного состава нет. Поврежден локомотив грузового поезда. Для продолжения движения понадобилась его замена", - говорится в сообщении. Отмечается, что на движение пассажирских поездов происшествие не повлияло, переездная сигнализация на момент аварии действовала исправно. Борзинская транспортная прокуратура организовала проверку по факту ДТП на железнодорожном переезде станции Безречная, в свою очередь сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. Надзорное ведомство также оценит исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

https://ria.ru/20250627/ulan-ude-2025705389.html

https://ria.ru/20250704/dtp-2027280069.html

забайкальский край

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происшествия, забайкальский край