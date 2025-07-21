Рейтинг@Mail.ru
В Забайкалье грузовик выехал на пути перед грузовым поездом - РИА Новости, 21.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:15 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/zabajkale-2030360906.html
В Забайкалье грузовик выехал на пути перед грузовым поездом
В Забайкалье грузовик выехал на пути перед грузовым поездом - РИА Новости, 21.07.2025
В Забайкалье грузовик выехал на пути перед грузовым поездом
Грузовик выехал на железнодорожные пути перед грузовым поездом в Забайкалье, в результате ДТП локомотив получил повреждения, пострадавших нет, сообщает... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T10:15:00+03:00
2025-07-21T10:15:00+03:00
происшествия
забайкальский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030359967_0:169:2046:1320_1920x0_80_0_0_deff210a849ddbdf8d28acd1153616ea.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 21 июл - РИА Новости. Грузовик выехал на железнодорожные пути перед грузовым поездом в Забайкалье, в результате ДТП локомотив получил повреждения, пострадавших нет, сообщает Забайкальская железная дорога (ЗабЖД). По данным ЗабЖД, авария произошла в 10.31 (04.31 мск) на железнодорожном переезде станции Безречная в Забайкальском крае. "Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожные пути перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось. В результате ДТП никто не пострадал. Схода подвижного состава нет. Поврежден локомотив грузового поезда. Для продолжения движения понадобилась его замена", - говорится в сообщении. Отмечается, что на движение пассажирских поездов происшествие не повлияло, переездная сигнализация на момент аварии действовала исправно. Борзинская транспортная прокуратура организовала проверку по факту ДТП на железнодорожном переезде станции Безречная, в свою очередь сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. Надзорное ведомство также оценит исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
https://ria.ru/20250627/ulan-ude-2025705389.html
https://ria.ru/20250704/dtp-2027280069.html
забайкальский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030359967_204:0:2028:1368_1920x0_80_0_0_032b6df9cda6b18cf829ffc265d9606b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, забайкальский край
Происшествия, Забайкальский край
В Забайкалье грузовик выехал на пути перед грузовым поездом

В Забайкалье грузовик столкнулся с грузовым поездом около станции Безречная

© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратураДТП на железнодорожном переезде станции Безречная
ДТП на железнодорожном переезде станции Безречная - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
ДТП на железнодорожном переезде станции Безречная
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 21 июл - РИА Новости. Грузовик выехал на железнодорожные пути перед грузовым поездом в Забайкалье, в результате ДТП локомотив получил повреждения, пострадавших нет, сообщает Забайкальская железная дорога (ЗабЖД).
По данным ЗабЖД, авария произошла в 10.31 (04.31 мск) на железнодорожном переезде станции Безречная в Забайкальском крае.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
В Улан-Удэ лихач выехал на трамвайные пути, скрываясь от полицейских
27 июня, 06:42
"Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожные пути перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось. В результате ДТП никто не пострадал. Схода подвижного состава нет. Поврежден локомотив грузового поезда. Для продолжения движения понадобилась его замена", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на движение пассажирских поездов происшествие не повлияло, переездная сигнализация на момент аварии действовала исправно.
Борзинская транспортная прокуратура организовала проверку по факту ДТП на железнодорожном переезде станции Безречная, в свою очередь сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. Надзорное ведомство также оценит исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Момент ДТП с грузовиком и пассажирским составом на ж/д переезде в Ставропольском крае. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
На Ставрополье грузовик с зерном столкнулся с пассажирским поездом
4 июля, 19:00
 
ПроисшествияЗабайкальский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала