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Глава Якутии поручил провести расследование причин трагедии на ГОК - РИА Новости, 21.07.2025
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03:33 21.07.2025 (обновлено: 14:11 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/yakutiya-2030329942.html
Глава Якутии поручил провести расследование причин трагедии на ГОК
Глава Якутии поручил провести расследование причин трагедии на ГОК - РИА Новости, 21.07.2025
Глава Якутии поручил провести расследование причин трагедии на ГОК
Глава Якутии Айсен Николаев поручил тщательно расследовать причины ДТП, в котором погибли работники горно-обогатительного комплекса (ГОК) "Денисовский". РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T03:33:00+03:00
2025-07-21T14:11:00+03:00
происшествия
нерюнгринский район
айсен николаев
падение автобуса с вахтовиками с обрыва в якутии
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ЯКУТСК, 21 июл — РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев поручил тщательно расследовать причины ДТП, в котором погибли работники горно-обогатительного комплекса (ГОК) "Денисовский". "Нахожусь на постоянной связи с главой Нерюнгринского района Романом Щегельняком. Поручил провести тщательное расследование причин трагедии, а также оказать всестороннюю помощь пострадавшим и семьям погибших. Все необходимые решения будут приняты без промедления. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Скорбим вместе с вами", — написал он в Telegram-канале.Авария произошла на технологической автодороге ГОКа. Вахтовый автобус c шахтерами съехал с обрыва. По последним данным, погибли 13 человек, еще 20 пострадали, из них двое находятся в тяжелом состоянии. Региональный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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нерюнгринский район
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происшествия, нерюнгринский район, айсен николаев, падение автобуса с вахтовиками с обрыва в якутии
Происшествия, Нерюнгринский район, Айсен Николаев, Падение автобуса с вахтовиками с обрыва в Якутии
Глава Якутии поручил провести расследование причин трагедии на ГОК

Глава Якутии Николаев поручил провести расследование причин трагедии на ГОК

© Фото : СУ СК России по Республике Саха (Якутия)Сотрудник СК на месте опрокидывания вахтового автобуса в Якутии
Сотрудник СК на месте опрокидывания вахтового автобуса в Якутии - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Фото : СУ СК России по Республике Саха (Якутия)
Сотрудник СК на месте опрокидывания вахтового автобуса в Якутии. Архивное фото
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ЯКУТСК, 21 июл — РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев поручил тщательно расследовать причины ДТП, в котором погибли работники горно-обогатительного комплекса (ГОК) "Денисовский".
"Нахожусь на постоянной связи с главой Нерюнгринского района Романом Щегельняком. Поручил провести тщательное расследование причин трагедии, а также оказать всестороннюю помощь пострадавшим и семьям погибших. Все необходимые решения будут приняты без промедления. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Скорбим вместе с вами", — написал он в Telegram-канале.
Авария произошла на технологической автодороге ГОКа. Вахтовый автобус c шахтерами съехал с обрыва. По последним данным, погибли 13 человек, еще 20 пострадали, из них двое находятся в тяжелом состоянии.
Региональный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Съехавшая в обрыв в Якутии машина-вахтовка - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
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Вчера, 03:25
 
ПроисшествияНерюнгринский районАйсен НиколаевПадение автобуса с вахтовиками с обрыва в Якутии
 
 
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