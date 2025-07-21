https://ria.ru/20250721/yakutiya-2030329942.html

Глава Якутии поручил провести расследование причин трагедии на ГОК

Глава Якутии поручил провести расследование причин трагедии на ГОК - РИА Новости, 21.07.2025

Глава Якутии поручил провести расследование причин трагедии на ГОК

Глава Якутии Айсен Николаев поручил тщательно расследовать причины ДТП, в котором погибли работники горно-обогатительного комплекса (ГОК) "Денисовский". РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T03:33:00+03:00

2025-07-21T03:33:00+03:00

2025-07-21T14:11:00+03:00

происшествия

нерюнгринский район

айсен николаев

падение автобуса с вахтовиками с обрыва в якутии

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ЯКУТСК, 21 июл — РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев поручил тщательно расследовать причины ДТП, в котором погибли работники горно-обогатительного комплекса (ГОК) "Денисовский". "Нахожусь на постоянной связи с главой Нерюнгринского района Романом Щегельняком. Поручил провести тщательное расследование причин трагедии, а также оказать всестороннюю помощь пострадавшим и семьям погибших. Все необходимые решения будут приняты без промедления. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Скорбим вместе с вами", — написал он в Telegram-канале.Авария произошла на технологической автодороге ГОКа. Вахтовый автобус c шахтерами съехал с обрыва. По последним данным, погибли 13 человек, еще 20 пострадали, из них двое находятся в тяжелом состоянии. Региональный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20250721/yakutiya-2030329679.html

нерюнгринский район

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происшествия, нерюнгринский район, айсен николаев, падение автобуса с вахтовиками с обрыва в якутии