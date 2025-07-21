https://ria.ru/20250721/yakutiya-2030329679.html

Число пострадавших при съезде с обрыва "вахтовки" в Якутии выросло до 20

Число пострадавших при съезде с обрыва "вахтовки" в Якутии выросло до 20 - РИА Новости, 21.07.2025

Число пострадавших при съезде с обрыва "вахтовки" в Якутии выросло до 20

Число пострадавших при съезде с обрыва "вахтовки" в Якутии выросло до 20, состояние двоих госпитализированных тяжелое, восьми человек - средней степени тяжести, РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T03:25:00+03:00

2025-07-21T03:25:00+03:00

2025-07-21T06:31:00+03:00

происшествия

якутск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

падение автобуса с вахтовиками с обрыва в якутии

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ЯКУТСК, 21 июл - РИА Новости. Число пострадавших при съезде с обрыва "вахтовки" в Якутии выросло до 20, состояние двоих госпитализированных тяжелое, восьми человек - средней степени тяжести, сообщает пресс-служба регионального минздрава. Ранее в МВД республики сообщали, что 14 человек погибли, семь госпитализированы в результате съезда "вахтовки" с обрыва в Якутии. ДТП произошло около 3.20 по местному времени (21.20 мск) на технологической автодороге АО "ГОК Денисовский". "В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшие были оперативно эвакуированы в Нерюнгринскую ЦРБ. Всего в лечебное учреждение доставлено 20 пострадавших. На данный момент госпитализировано десять человек, из них состояние двух пациентов оценивается как тяжелое, восемь пациентов находятся в (состоянии - ред.) средней степени тяжести", - информирует пресс-служба. Отмечается, что у девяти пострадавших ушибы и ссадины. Они будут лечиться амбулаторно. "Один пациент с переломом лодыжки без смещения, в оперативном лечении не нуждается. Один человек скончался в связи с травмами, несовместимыми с жизнью. Для оказания специализированной медицинской помощи из Якутска вылетела бригада Республиканского центра медицины катастроф в составе анестезиолога-реаниматолога, травматолога, хирурга, нейрохирурга, а также двух фельдшеров. На место вылетел также психолог МЧС для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим", - рассказали в ведомстве.

https://ria.ru/20250721/vakhtovka-2030323428.html

https://ria.ru/20250721/kamaz-2030327412.html

якутск

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происшествия, якутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), падение автобуса с вахтовиками с обрыва в якутии