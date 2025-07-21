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Число пострадавших при съезде с обрыва "вахтовки" в Якутии выросло до 20 - РИА Новости, 21.07.2025
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03:25 21.07.2025 (обновлено: 06:31 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/yakutiya-2030329679.html
Число пострадавших при съезде с обрыва "вахтовки" в Якутии выросло до 20
Число пострадавших при съезде с обрыва "вахтовки" в Якутии выросло до 20 - РИА Новости, 21.07.2025
Число пострадавших при съезде с обрыва "вахтовки" в Якутии выросло до 20
Число пострадавших при съезде с обрыва "вахтовки" в Якутии выросло до 20, состояние двоих госпитализированных тяжелое, восьми человек - средней степени тяжести, РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T03:25:00+03:00
2025-07-21T06:31:00+03:00
происшествия
якутск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
падение автобуса с вахтовиками с обрыва в якутии
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ЯКУТСК, 21 июл - РИА Новости. Число пострадавших при съезде с обрыва "вахтовки" в Якутии выросло до 20, состояние двоих госпитализированных тяжелое, восьми человек - средней степени тяжести, сообщает пресс-служба регионального минздрава. Ранее в МВД республики сообщали, что 14 человек погибли, семь госпитализированы в результате съезда "вахтовки" с обрыва в Якутии. ДТП произошло около 3.20 по местному времени (21.20 мск) на технологической автодороге АО "ГОК Денисовский". "В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшие были оперативно эвакуированы в Нерюнгринскую ЦРБ. Всего в лечебное учреждение доставлено 20 пострадавших. На данный момент госпитализировано десять человек, из них состояние двух пациентов оценивается как тяжелое, восемь пациентов находятся в (состоянии - ред.) средней степени тяжести", - информирует пресс-служба. Отмечается, что у девяти пострадавших ушибы и ссадины. Они будут лечиться амбулаторно. "Один пациент с переломом лодыжки без смещения, в оперативном лечении не нуждается. Один человек скончался в связи с травмами, несовместимыми с жизнью. Для оказания специализированной медицинской помощи из Якутска вылетела бригада Республиканского центра медицины катастроф в составе анестезиолога-реаниматолога, травматолога, хирурга, нейрохирурга, а также двух фельдшеров. На место вылетел также психолог МЧС для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим", - рассказали в ведомстве.
https://ria.ru/20250721/vakhtovka-2030323428.html
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происшествия, якутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), падение автобуса с вахтовиками с обрыва в якутии
Происшествия, Якутск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Падение автобуса с вахтовиками с обрыва в Якутии
Число пострадавших при съезде с обрыва "вахтовки" в Якутии выросло до 20

Число пострадавших при съезде авто с вахтовиками с обрыва в Якутии выросло до 20

© Фото : Прокуратура Республики СахаСъехавшая в обрыв в Якутии машина-вахтовка
Съехавшая в обрыв в Якутии машина-вахтовка - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Фото : Прокуратура Республики Саха
Съехавшая в обрыв в Якутии машина-вахтовка. Архивное фото
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ЯКУТСК, 21 июл - РИА Новости. Число пострадавших при съезде с обрыва "вахтовки" в Якутии выросло до 20, состояние двоих госпитализированных тяжелое, восьми человек - средней степени тяжести, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
Ранее в МВД республики сообщали, что 14 человек погибли, семь госпитализированы в результате съезда "вахтовки" с обрыва в Якутии. ДТП произошло около 3.20 по местному времени (21.20 мск) на технологической автодороге АО "ГОК Денисовский".
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В Якутии "вахтовка" упала с обрыва, погибли 14 человек
Вчера, 01:08
"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшие были оперативно эвакуированы в Нерюнгринскую ЦРБ. Всего в лечебное учреждение доставлено 20 пострадавших. На данный момент госпитализировано десять человек, из них состояние двух пациентов оценивается как тяжелое, восемь пациентов находятся в (состоянии - ред.) средней степени тяжести", - информирует пресс-служба.
Отмечается, что у девяти пострадавших ушибы и ссадины. Они будут лечиться амбулаторно.
"Один пациент с переломом лодыжки без смещения, в оперативном лечении не нуждается. Один человек скончался в связи с травмами, несовместимыми с жизнью. Для оказания специализированной медицинской помощи из Якутска вылетела бригада Республиканского центра медицины катастроф в составе анестезиолога-реаниматолога, травматолога, хирурга, нейрохирурга, а также двух фельдшеров. На место вылетел также психолог МЧС для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим", - рассказали в ведомстве.
Сотрудник СК на месте опрокидывания вахтового автобуса в Якутии - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
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ПроисшествияЯкутскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Падение автобуса с вахтовиками с обрыва в Якутии
 
 
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