https://ria.ru/20250721/yakutiya-2030321750.html

Машина с вахтовиками съехала с обрыва в Якутии, погибли 14 человек

Машина с вахтовиками съехала с обрыва в Якутии, погибли 14 человек - РИА Новости, 21.07.2025

Машина с вахтовиками съехала с обрыва в Якутии, погибли 14 человек

Четырнадцать человек погибли, семь госпитализированы в результате съезда "вахтовки" с обрыва в Якутии, всего в автобусе было около 36 работников шахты, сообщает РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T00:50:00+03:00

2025-07-21T00:50:00+03:00

2025-07-21T12:01:00+03:00

республика саха (якутия)

происшествия

падение автобуса с вахтовиками с обрыва в якутии

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ЯКУТСК, 21 июл - РИА Новости. Четырнадцать человек погибли, семь госпитализированы в результате съезда "вахтовки" с обрыва в Якутии, всего в автобусе было около 36 работников шахты, сообщает пресс-служба МВД республики.ДТП произошло около 03.20 по местному времени (в воскресенье в 21.20 по мск) на технологической дороге АО "ГОК Денисовский".По предварительной информации, "НЕФАЗ 4208-34" съехал с дороги, после чего упал с высоты в 25 метров. Всего в автобусе находились около 36 человек, 14 из них, включая водителя, погибли, еще семь доставили в больницу.Как уточнили в прокуратуре, инцидент произошел с участием вахтового автомобиля ООО УК "Колмар". По факту случившегося проводится проверка.

https://ria.ru/20250721/lenoblast-2030322190.html

республика саха (якутия)

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республика саха (якутия), происшествия, падение автобуса с вахтовиками с обрыва в якутии