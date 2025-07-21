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Машина с вахтовиками съехала с обрыва в Якутии, погибли 14 человек - РИА Новости, 21.07.2025
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00:50 21.07.2025 (обновлено: 12:01 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/yakutiya-2030321750.html
Машина с вахтовиками съехала с обрыва в Якутии, погибли 14 человек
Машина с вахтовиками съехала с обрыва в Якутии, погибли 14 человек - РИА Новости, 21.07.2025
Машина с вахтовиками съехала с обрыва в Якутии, погибли 14 человек
Четырнадцать человек погибли, семь госпитализированы в результате съезда "вахтовки" с обрыва в Якутии, всего в автобусе было около 36 работников шахты, сообщает РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T00:50:00+03:00
2025-07-21T12:01:00+03:00
республика саха (якутия)
происшествия
падение автобуса с вахтовиками с обрыва в якутии
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ЯКУТСК, 21 июл - РИА Новости. Четырнадцать человек погибли, семь госпитализированы в результате съезда "вахтовки" с обрыва в Якутии, всего в автобусе было около 36 работников шахты, сообщает пресс-служба МВД республики.ДТП произошло около 03.20 по местному времени (в воскресенье в 21.20 по мск) на технологической дороге АО "ГОК Денисовский".По предварительной информации, "НЕФАЗ 4208-34" съехал с дороги, после чего упал с высоты в 25 метров. Всего в автобусе находились около 36 человек, 14 из них, включая водителя, погибли, еще семь доставили в больницу.Как уточнили в прокуратуре, инцидент произошел с участием вахтового автомобиля ООО УК "Колмар". По факту случившегося проводится проверка.
https://ria.ru/20250721/lenoblast-2030322190.html
республика саха (якутия)
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республика саха (якутия), происшествия, падение автобуса с вахтовиками с обрыва в якутии
Республика Саха (Якутия), Происшествия, Падение автобуса с вахтовиками с обрыва в Якутии
Машина с вахтовиками съехала с обрыва в Якутии, погибли 14 человек

МВД: машина с вахтовиками съехала с обрыва в Якутии, погибли 14 человек

© Фото : Прокуратура Республики СахаСъехавшая в обрыв в Якутии машина-вахтовка
Съехавшая в обрыв в Якутии машина-вахтовка - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Фото : Прокуратура Республики Саха
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ЯКУТСК, 21 июл - РИА Новости. Четырнадцать человек погибли, семь госпитализированы в результате съезда "вахтовки" с обрыва в Якутии, всего в автобусе было около 36 работников шахты, сообщает пресс-служба МВД республики.
ДТП произошло около 03.20 по местному времени (в воскресенье в 21.20 по мск) на технологической дороге АО "ГОК Денисовский".
По предварительной информации, "НЕФАЗ 4208-34" съехал с дороги, после чего упал с высоты в 25 метров. Всего в автобусе находились около 36 человек, 14 из них, включая водителя, погибли, еще семь доставили в больницу.
Как уточнили в прокуратуре, инцидент произошел с участием вахтового автомобиля ООО УК "Колмар". По факту случившегося проводится проверка.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
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Вчера, 00:57
 
Республика Саха (Якутия)ПроисшествияПадение автобуса с вахтовиками с обрыва в Якутии
 
 
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