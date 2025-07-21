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В Финском заливе яхта села на мель - РИА Новости, 21.07.2025
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08:56 21.07.2025 (обновлено: 18:19 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/yakhta-2030345691.html
В Финском заливе яхта села на мель
В Финском заливе яхта села на мель - РИА Новости, 21.07.2025
В Финском заливе яхта села на мель
Яхта во время морской прогулки села на мель между фортом Милютин и Кронштадтом, пострадавших нет, судно уже отбуксировано к причальной стенке одного из фортов,... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T08:56:00+03:00
2025-07-21T18:19:00+03:00
кронштадт
финский залив
сзфо
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл — РИА Новости. Яхта во время морской прогулки села на мель между фортом Милютин и Кронштадтом, пострадавших нет, судно уже отбуксировано к причальной стенке одного из фортов, сообщает Управление на транспорте МВД России по СЗФО. Сообщение о том, что яхта села на мель между фортом Милютин и городом Кронштадтом, поступило в воскресенье около 17:00. "В ходе выезда на место происшествия сотрудниками водной полиции установлено, что во время морской прогулки яхта села на мель. В настоящий момент разлива нефтепродуктов нет, водотечности нет, пострадавших нет", — говорится в сообщении. Сотрудниками поисково-спасательной службы Кронштадта частная яхта была отбуксирована к причальной стенке одного из фортов. В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20250717/peterburg-2029815513.html
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кронштадт
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кронштадт, финский залив, сзфо, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
Кронштадт, Финский залив, СЗФО, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
В Финском заливе яхта села на мель

Яхта села на мель в Финском заливе в Петербурге, никто не пострадал

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСпасатели
Спасатели - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл — РИА Новости. Яхта во время морской прогулки села на мель между фортом Милютин и Кронштадтом, пострадавших нет, судно уже отбуксировано к причальной стенке одного из фортов, сообщает Управление на транспорте МВД России по СЗФО.
Сообщение о том, что яхта села на мель между фортом Милютин и городом Кронштадтом, поступило в воскресенье около 17:00.
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"В ходе выезда на место происшествия сотрудниками водной полиции установлено, что во время морской прогулки яхта села на мель. В настоящий момент разлива нефтепродуктов нет, водотечности нет, пострадавших нет", — говорится в сообщении.
Сотрудниками поисково-спасательной службы Кронштадта частная яхта была отбуксирована к причальной стенке одного из фортов.
В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.
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