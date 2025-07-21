https://ria.ru/20250721/yakhta-2030345691.html

В Финском заливе яхта села на мель

В Финском заливе яхта села на мель - РИА Новости, 21.07.2025

В Финском заливе яхта села на мель

Яхта во время морской прогулки села на мель между фортом Милютин и Кронштадтом, пострадавших нет, судно уже отбуксировано к причальной стенке одного из фортов,... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T08:56:00+03:00

2025-07-21T08:56:00+03:00

2025-07-21T18:19:00+03:00

кронштадт

финский залив

сзфо

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568193667_0:137:3153:1911_1920x0_80_0_0_0e1a013eecd73e58489dfc777d2e4fde.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл — РИА Новости. Яхта во время морской прогулки села на мель между фортом Милютин и Кронштадтом, пострадавших нет, судно уже отбуксировано к причальной стенке одного из фортов, сообщает Управление на транспорте МВД России по СЗФО. Сообщение о том, что яхта села на мель между фортом Милютин и городом Кронштадтом, поступило в воскресенье около 17:00. "В ходе выезда на место происшествия сотрудниками водной полиции установлено, что во время морской прогулки яхта села на мель. В настоящий момент разлива нефтепродуктов нет, водотечности нет, пострадавших нет", — говорится в сообщении. Сотрудниками поисково-спасательной службы Кронштадта частная яхта была отбуксирована к причальной стенке одного из фортов. В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20250717/peterburg-2029815513.html

https://ria.ru/20250704/toplivo-2027084202.html

кронштадт

финский залив

сзфо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кронштадт, финский залив, сзфо, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия