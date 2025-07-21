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В Ивано-Франковске прогремели новые взрывы - РИА Новости, 21.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:35 21.07.2025 (обновлено: 16:09 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/vzryvy-2030336795.html
В Ивано-Франковске прогремели новые взрывы
В Ивано-Франковске прогремели новые взрывы - РИА Новости, 21.07.2025
В Ивано-Франковске прогремели новые взрывы
Новые взрывы прогремели в Ивано-Франковске на фоне воздушной тревоги, передает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T06:35:00+03:00
2025-07-21T16:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
ивано-франковск
россия
ивано-франковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Новые взрывы прогремели в Ивано-Франковске на фоне воздушной тревоги, передает украинский телеканал "Общественное". "В Ивано-Франковске слышны взрывы", — говорится в его Telegram-канале. Первая серия взрывов прогремела в городе около четырех утра. Тревогу в Ивано-Франковской области объявляли в 2:34 и 5:52 мск. Позже председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что в Ивано-Франковске беспилотники поразили подземный склад вооружений 20-го полка Нацгвардии Украины.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
https://ria.ru/20250721/vzryvy-2030327041.html
ивано-франковск
россия
ивано-франковская область
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ивано-франковск, россия, ивано-франковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Ивано-Франковск, Россия, Ивано-Франковская область, Вооруженные силы Украины
В Ивано-Франковске прогремели новые взрывы

В Ивано-Франковске на фоне воздушной тревоги прогремели новые взрывы

© Фото : Головне управління ДСНС України у Полтавській області Украинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Фото : Головне управління ДСНС України у Полтавській області
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Новые взрывы прогремели в Ивано-Франковске на фоне воздушной тревоги, передает украинский телеканал "Общественное".
Ивано-Франковске слышны взрывы", — говорится в его Telegram-канале.
Первая серия взрывов прогремела в городе около четырех утра. Тревогу в Ивано-Франковской области объявляли в 2:34 и 5:52 мск.
Позже председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что в Ивано-Франковске беспилотники поразили подземный склад вооружений 20-го полка Нацгвардии Украины.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
Работа ПВО в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
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Вчера, 02:32
 
Специальная военная операция на УкраинеИвано-ФранковскРоссияИвано-Франковская областьВооруженные силы Украины
 
 
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