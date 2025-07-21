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В Ивано-Франковске прогремели новые взрывы
В Ивано-Франковске прогремели новые взрывы - РИА Новости, 21.07.2025
В Ивано-Франковске прогремели новые взрывы
Новые взрывы прогремели в Ивано-Франковске на фоне воздушной тревоги, передает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T06:35:00+03:00
2025-07-21T06:35:00+03:00
2025-07-21T16:09:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Новые взрывы прогремели в Ивано-Франковске на фоне воздушной тревоги, передает украинский телеканал "Общественное". "В Ивано-Франковске слышны взрывы", — говорится в его Telegram-канале. Первая серия взрывов прогремела в городе около четырех утра. Тревогу в Ивано-Франковской области объявляли в 2:34 и 5:52 мск. Позже председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что в Ивано-Франковске беспилотники поразили подземный склад вооружений 20-го полка Нацгвардии Украины.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
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Специальная военная операция на Украине, Ивано-Франковск, Россия, Ивано-Франковская область, Вооруженные силы Украины
В Ивано-Франковске прогремели новые взрывы
В Ивано-Франковске на фоне воздушной тревоги прогремели новые взрывы