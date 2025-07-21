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В Ивано-Франковске прогремели взрывы
В Ивано-Франковске прогремели взрывы - РИА Новости, 21.07.2025
В Ивано-Франковске прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в Ивано-Франковске, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T04:06:00+03:00
2025-07-21T04:06:00+03:00
2025-07-21T04:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
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дмитрий песков
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Ивано-Франковске, сообщает украинский телеканал "Общественное". Воздушная тревога в Ивано-Франковской области действует с 02.34 мск. "В Ивано-Франковске раздаются звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, Ивано-Франковск, Россия, Ивано-Франковская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Ивано-Франковске прогремели взрывы
В Ивано-Франковске на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы