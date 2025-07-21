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В Киеве прогремели новые взрывы

В Киеве прогремели новые взрывы - РИА Новости, 21.07.2025

В Киеве прогремели новые взрывы

В Киеве, где звучит сигнал воздушной тревоги, вновь прогремели взрывы, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T02:32:00+03:00

2025-07-21T02:32:00+03:00

2025-07-21T09:19:00+03:00

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В Киеве, где звучит сигнал воздушной тревоги, вновь прогремели взрывы, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Киеве слышны взрывы", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.Ранее в ночь с воскресенья на понедельник в украинской столице уже звучали взрывы. Мэр Виталий Кличко заявлял о пожаре на складах в Соломенском районе.Также сообщалось о взрывах в Днепропетровске, Харькове и Ивано-Франковске.Воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины, в Киеве она звучит с 22:57 мск. Командование ВС Польши заявило, что ВВС страны и союзных сил "приступили к действиям" на фоне якобы активности России на Украине.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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