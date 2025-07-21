https://ria.ru/20250721/vzryvy-2030322928.html
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 21.07.2025
В Киеве прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Киеве на фоне объявленной в городе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в своем в Telegram-канале. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T01:02:00+03:00
2025-07-21T01:02:00+03:00
2025-07-21T09:58:00+03:00
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дмитрий песков
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве на фоне объявленной в городе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в своем в Telegram-канале. "В Киеве слышны взрывы", — говорится в сообщении.Позднее в украинской столице прогремели новые взрывы. Мэр Виталий Кличко заявил о пожаре на складах в Соломенском районе.Также сообщается о взрывах в Днепропетровске, Харькове и Ивано-Франковске.По всей Украине объявлена воздушная тревога. Командование ВС Польши заявило, что ВВС страны и союзных сил "приступили к действиям" на фоне якобы активности России на Украине.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250716/minoborony-2029465367.html
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киев, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы