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В Псковской области потушили пожар в доме, возникший после взрыва газа - РИА Новости, 21.07.2025
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14:36 21.07.2025
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В Псковской области потушили пожар в доме, возникший после взрыва газа
В Псковской области потушили пожар в доме, возникший после взрыва газа - РИА Новости, 21.07.2025
В Псковской области потушили пожар в доме, возникший после взрыва газа
Главное управление МЧС РФ по Псковской области сообщило о ликвидации пожара, возникшего в квартире одного из домов в городе Великие Луки, где, по... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T14:36:00+03:00
2025-07-21T14:36:00+03:00
псковская область
россия
великие луки
михаил ведерников
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Главное управление МЧС РФ по Псковской области сообщило о ликвидации пожара, возникшего в квартире одного из домов в городе Великие Луки, где, по предварительным данным губернатора, взорвался бытовой газ. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник сообщил, что в доме № 3 на Юбилейной площади в Великих Луках, по предварительным данным, произошли утечка и взрыв бытового газа. Пострадали четыре человека, в том числе один госпитализирован. СУСК РФ по региону организовало доследственную проверку после "хлопка с последующим возгоранием", сообщало ведомство. "Оперативно прибывшими на место происшествия огнеборцами было эвакуировано 3 ребенка и спасено 5 человек, из них 1 госпитализирован в медицинское учреждение, возгорание было ликвидировано на площади 40 метров квадратных", – говорится в Telegram-канале областного управления МЧС. Пожар тушили 20 специалистов и 10 единиц техники. Администрация Великих Лук раннее сообщала, что на месте происшествия работают специалисты, угрозы жизни и здоровью людей нет.
https://ria.ru/20250719/sk-2030150353.html
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псковская область
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псковская область, россия, великие луки, михаил ведерников, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Псковская область, Россия, Великие Луки, Михаил Ведерников, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Псковской области потушили пожар в доме, возникший после взрыва газа

Возникший при взрыве бытового газа под Псковом пожар ликвидирован

© Фото : пресс-служба губернатора Псковской областиСотрудники МЧС на месте взрыва бытового газа в квартире дома под Псковом
Сотрудники МЧС на месте взрыва бытового газа в квартире дома под Псковом - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Псковской области
Сотрудники МЧС на месте взрыва бытового газа в квартире дома под Псковом
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Главное управление МЧС РФ по Псковской области сообщило о ликвидации пожара, возникшего в квартире одного из домов в городе Великие Луки, где, по предварительным данным губернатора, взорвался бытовой газ.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник сообщил, что в доме № 3 на Юбилейной площади в Великих Луках, по предварительным данным, произошли утечка и взрыв бытового газа. Пострадали четыре человека, в том числе один госпитализирован. СУСК РФ по региону организовало доследственную проверку после "хлопка с последующим возгоранием", сообщало ведомство.
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"Оперативно прибывшими на место происшествия огнеборцами было эвакуировано 3 ребенка и спасено 5 человек, из них 1 госпитализирован в медицинское учреждение, возгорание было ликвидировано на площади 40 метров квадратных", – говорится в Telegram-канале областного управления МЧС.
Пожар тушили 20 специалистов и 10 единиц техники.
Администрация Великих Лук раннее сообщала, что на месте происшествия работают специалисты, угрозы жизни и здоровью людей нет.
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Псковская областьРоссияВеликие ЛукиМихаил ВедерниковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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