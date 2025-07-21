https://ria.ru/20250721/vzryv-2030412490.html

В Псковской области потушили пожар в доме, возникший после взрыва газа

В Псковской области потушили пожар в доме, возникший после взрыва газа - РИА Новости, 21.07.2025

В Псковской области потушили пожар в доме, возникший после взрыва газа

Главное управление МЧС РФ по Псковской области сообщило о ликвидации пожара, возникшего в квартире одного из домов в городе Великие Луки, где, по... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T14:36:00+03:00

2025-07-21T14:36:00+03:00

2025-07-21T14:36:00+03:00

псковская область

россия

великие луки

михаил ведерников

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030377229_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6d5a7b9fe52a67dbb74871fb02e060fa.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Главное управление МЧС РФ по Псковской области сообщило о ликвидации пожара, возникшего в квартире одного из домов в городе Великие Луки, где, по предварительным данным губернатора, взорвался бытовой газ. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник сообщил, что в доме № 3 на Юбилейной площади в Великих Луках, по предварительным данным, произошли утечка и взрыв бытового газа. Пострадали четыре человека, в том числе один госпитализирован. СУСК РФ по региону организовало доследственную проверку после "хлопка с последующим возгоранием", сообщало ведомство. "Оперативно прибывшими на место происшествия огнеборцами было эвакуировано 3 ребенка и спасено 5 человек, из них 1 госпитализирован в медицинское учреждение, возгорание было ликвидировано на площади 40 метров квадратных", – говорится в Telegram-канале областного управления МЧС. Пожар тушили 20 специалистов и 10 единиц техники. Администрация Великих Лук раннее сообщала, что на месте происшествия работают специалисты, угрозы жизни и здоровью людей нет.

https://ria.ru/20250719/sk-2030150353.html

https://ria.ru/20250716/prichina-2029444444.html

псковская область

россия

великие луки

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

псковская область, россия, великие луки, михаил ведерников, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия