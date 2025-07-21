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В Кропивницком и Кривом Роге прогремели взрывы
В Кропивницком и Кривом Роге прогремели взрывы - РИА Новости, 21.07.2025
В Кропивницком и Кривом Роге прогремели взрывы
Взрывы прогремели в понедельник в Кропивницком Кировоградской области и Кривом Роге Днепропетровской области на Украине на фоне объявленной в регионах воздушной РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T12:51:00+03:00
2025-07-21T12:51:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в Кропивницком Кировоградской области и Кривом Роге Днепропетровской области на Украине на фоне объявленной в регионах воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в указанных областях звучит воздушная тревога. "В Кропивницком слышен звук взрыва. В пригороде Кривого Рога слышны звуки взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, кропивницкий (бывший кировоград), кривой рог, россия, вооруженные силы украины
В мире, Кропивницкий (бывший Кировоград), Кривой Рог, Россия, Вооруженные силы Украины
В Кропивницком и Кривом Роге прогремели взрывы
В Кропивницком и Кривом Роге прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги