https://ria.ru/20250721/vzryv-2030381444.html

Появились подробности после взрыва газа в жилом доме в Псковской области

Появились подробности после взрыва газа в жилом доме в Псковской области - РИА Новости, 21.07.2025

Появились подробности после взрыва газа в жилом доме в Псковской области

Администрация города Великие Луки в Псковской области, где, по предварительным данным, в одной из квартир взорвался бытовой газ, сообщила об отсутствии угрозы... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T12:02:00+03:00

2025-07-21T12:02:00+03:00

2025-07-21T12:02:00+03:00

псковская область

великие луки

михаил ведерников

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл - РИА Новости. Администрация города Великие Луки в Псковской области, где, по предварительным данным, в одной из квартир взорвался бытовой газ, сообщила об отсутствии угрозы жизни и здоровью людей на месте происшествия. Губернатор региона Михаил Ведерников в понедельник сообщил, что в доме №3 на Юбилейной площади в Великих Луках, по предварительным данным, произошли утечка и взрыв бытового газа в квартире на втором этаже. Пострадали четыре человека, в том числе один госпитализирован. В настоящее время пожар локализован. "В настоящий момент на месте происшествия работают специалисты, устанавливаются причины произошедшего. Угрозы жизни и здоровью людей нет", - говорится в сообщении на странице городских властей в соцсети "ВКонтакте". Отмечается, что администрация города оказывает всестороннее содействие силовым структурам и экстренным службам. При необходимости для жителей пострадавшего дома будут организованы пункты временного размещения и обеспечено горячее питание.

https://ria.ru/20250716/prichina-2029444444.html

https://ria.ru/20250707/kursk-2027723024.html

псковская область

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псковская область, великие луки, михаил ведерников, происшествия