https://ria.ru/20250721/vzryv--2030376458.html

В Псковской области прогремел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие

В Псковской области прогремел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие - РИА Новости, 21.07.2025

В Псковской области прогремел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие

Четыре человека пострадали, по предварительным данным, при взрыве бытового газа в квартире дома в городе Великие Луки Псковской области, один из них... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T11:31:00+03:00

2025-07-21T11:31:00+03:00

2025-07-21T11:36:00+03:00

псков

происшествия

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юбилейный

михаил ведерников

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Четыре человека пострадали, по предварительным данным, при взрыве бытового газа в квартире дома в городе Великие Луки Псковской области, один из них госпитализирован, сообщил губернатор Михаил Ведерников."В Великих Луках инцидент в жилом доме №3 на площади Юбилейная. Предварительная версия – утечка и взрыв бытового газа в квартире на втором этаже. Пострадало 4 человека, 1 госпитализирован", – написал он в своем Telegram-канале.На месте происшествия работают спасатели, пожарные, бригады скорой помощи, а также газовая служба. В настоящее время пожар локализован.

https://ria.ru/20250716/prichina-2029444444.html

псков

псковская область

великие луки

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псков, происшествия, псковская область, великие луки, юбилейный, михаил ведерников