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Более 100 красноярских семей с двойнями получили проактивные выплаты - РИА Новости, 21.07.2025
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10:17 21.07.2025
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Более 100 красноярских семей с двойнями получили проактивные выплаты
Более 100 красноярских семей с двойнями получили проактивные выплаты - РИА Новости, 21.07.2025
Более 100 красноярских семей с двойнями получили проактивные выплаты
Более 100 семей в Красноярском крае, где родилась двойня, с начала года получили региональную выплату проактивно, сообщает пресс-служба министерства социальной... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T10:17:00+03:00
2025-07-21T10:17:00+03:00
красноярский край
общество
красноярск
социальные выплаты
двойняшки
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КРАСНОЯРСК, 21 июл - РИА Новости. Более 100 семей в Красноярском крае, где родилась двойня, с начала года получили региональную выплату проактивно, сообщает пресс-служба министерства социальной политики региона. "В Красноярском крае с начала года 113 семей, в которых родились двойняшки, получили единовременную региональную финансовую помощь. Размер выплаты зависит от территории проживания семьи. Для города Красноярска и большей части районов края выплата на каждого ребенка составляет 91 204 рубля", - говорится в сообщении. Глава краевого минсоца Ирина Пастухова отметила, что в дополнение к мероприятиям нацпроекта "Семья" в крае семьям, где родились двойняшки или тройняшки, предоставляется финансовая выплата. С 2023 года по инициативе губернатора для удобства родителей было принято решение назначать выплату автоматически. "Стоит отметить, что если ранее за получением вышеназванной выплаты родителям нужно было в течение 6 месяцев с момента рождения двойняшек самим обращаться в территориальные отделения соцзащиты по месту проживания, то теперь в рамках реализации программы "Государство для людей" специалисты самостоятельно отслеживают информацию отделений ЗАГСа о рождении двоен и троен, связываются с семьями для уточнения способа получения выплаты и перечисляют единовременное пособие", - сказала Пастухова. По данным пресс-службы, в регионе ведется планомерная работа по увеличению перечня льгот, предоставляемых в беззаявительном порядке. Недавно этот список пополнился такими мерами поддержки, как ежегодная выплата на детей-школьников из многодетных семей и семей, в которых оба родителя – инвалиды, а также компенсация проезда по социальной карте для детей из данных льготных категорий.
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красноярский край, общество, красноярск, социальные выплаты, двойняшки
Красноярский край, Общество, Красноярск, Социальные выплаты, двойняшки
Более 100 красноярских семей с двойнями получили проактивные выплаты

Более 100 семей в Красноярском крае с двойнями получили проактивные выплаты

© Depositphotos.com / VitalikRadkoСемейная пара с коляской
Семейная пара с коляской - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Depositphotos.com / VitalikRadko
Семейная пара с коляской. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 21 июл - РИА Новости. Более 100 семей в Красноярском крае, где родилась двойня, с начала года получили региональную выплату проактивно, сообщает пресс-служба министерства социальной политики региона.
"В Красноярском крае с начала года 113 семей, в которых родились двойняшки, получили единовременную региональную финансовую помощь. Размер выплаты зависит от территории проживания семьи. Для города Красноярска и большей части районов края выплата на каждого ребенка составляет 91 204 рубля", - говорится в сообщении.
Глава краевого минсоца Ирина Пастухова отметила, что в дополнение к мероприятиям нацпроекта "Семья" в крае семьям, где родились двойняшки или тройняшки, предоставляется финансовая выплата. С 2023 года по инициативе губернатора для удобства родителей было принято решение назначать выплату автоматически.
"Стоит отметить, что если ранее за получением вышеназванной выплаты родителям нужно было в течение 6 месяцев с момента рождения двойняшек самим обращаться в территориальные отделения соцзащиты по месту проживания, то теперь в рамках реализации программы "Государство для людей" специалисты самостоятельно отслеживают информацию отделений ЗАГСа о рождении двоен и троен, связываются с семьями для уточнения способа получения выплаты и перечисляют единовременное пособие", - сказала Пастухова.
По данным пресс-службы, в регионе ведется планомерная работа по увеличению перечня льгот, предоставляемых в беззаявительном порядке. Недавно этот список пополнился такими мерами поддержки, как ежегодная выплата на детей-школьников из многодетных семей и семей, в которых оба родителя – инвалиды, а также компенсация проезда по социальной карте для детей из данных льготных категорий.
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Красноярский крайОбществоКрасноярскСоциальные выплатыдвойняшки
 
 
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