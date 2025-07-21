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ПВО сбила 25 дронов ВСУ над российскими регионами
ПВО сбила 25 дронов ВСУ над российскими регионами - РИА Новости, 21.07.2025
ПВО сбила 25 дронов ВСУ над российскими регионами
Дежурные средства российской ПВО вечером 21 июля сбили над российскими регионами 25 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T23:04:00+03:00
2025-07-21T23:04:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО вечером 21 июля сбили над российскими регионами 25 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны."Двадцать первого июля в период с 16:00 мск до 22:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — отметили в ведомстве.Военные ликвидировали:Украинские боевики ежедневно пытаются наносить удары по гражданским объектам в российских регионах. Силы ПВО отражают атаки противника.
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Россия, Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Калужская область, Москва, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила 25 дронов ВСУ над российскими регионами
Минобороны: средства ПВО сбили 25 беспилотников ВСУ над российскими регионами