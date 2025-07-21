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ПВО сбила 25 дронов ВСУ над российскими регионами

ПВО сбила 25 дронов ВСУ над российскими регионами - РИА Новости, 21.07.2025

ПВО сбила 25 дронов ВСУ над российскими регионами

Дежурные средства российской ПВО вечером 21 июля сбили над российскими регионами 25 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T23:04:00+03:00

2025-07-21T23:04:00+03:00

2025-07-21T23:25:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

ростовская область

калужская область

москва

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО вечером 21 июля сбили над российскими регионами 25 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны."Двадцать первого июля в период с 16:00 мск до 22:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — отметили в ведомстве.Военные ликвидировали:Украинские боевики ежедневно пытаются наносить удары по гражданским объектам в российских регионах. Силы ПВО отражают атаки противника.

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россия

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