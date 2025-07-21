https://ria.ru/20250721/vsu-2030444835.html

В Херсонской области при атаке ВСУ пострадал мирный житель

В Херсонской области при атаке ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 21.07.2025

В Херсонской области при атаке ВСУ пострадал мирный житель

Мужчина в Новой Каховке Херсонской области получил ранение из-за атак ВСУ в минувшие сутки, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T16:43:00+03:00

2025-07-21T16:43:00+03:00

2025-07-21T16:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

новая каховка

херсонская область

каховка

владимир сальдо

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Мужчина в Новой Каховке Херсонской области получил ранение из-за атак ВСУ в минувшие сутки, сообщил губернатор Владимир Сальдо. "За минувшие сутки из-за агрессии киевского режима пострадал один мирный житель. В Новой Каховке ранен мужчина 1986 года рождения. Он получил осколочные ранения и был госпитализирован", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. Он добавил, что в этом же округе в девяти населённых пунктах дважды отключалось электричество у 2800 человек, электроснабжение полностью восстановлено. Кроме того, в Алешкинском округе повреждены дома в Брилёвке, Абрикосовке и Раденске. Рядом с одним из них обнаружен неразорвавшийся артиллерийский снаряд, добавил губернатор. Также, по словам Сальдо, противник обстрелял Алешки, Великую Лепетиху, Днепряны, Каховку, Малую Лепетиху и Старую Маячку.

https://ria.ru/20250711/aleshki-2028655696.html

новая каховка

херсонская область

каховка

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