https://ria.ru/20250721/vsu-2030436403.html

ВСУ установили "антидроновые туннели" в Орехово, сообщил Рогов

ВСУ установили "антидроновые туннели" в Орехово, сообщил Рогов - РИА Новости, 21.07.2025

ВСУ установили "антидроновые туннели" в Орехово, сообщил Рогов

Украинские войска установили "антидроновые туннели" в пригороде оккупированного ими города Орехов на запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T16:12:00+03:00

2025-07-21T16:12:00+03:00

2025-07-21T16:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

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владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Украинские войска установили "антидроновые туннели" в пригороде оккупированного ими города Орехов на запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Противник оборудовал антидроновые туннели в пригороде временно оккупированного ими города Орехов, покрыв дороги сверху металлическими сетями глубиной около 10 километров, в надежде спасти свою технику от ударов наших дронов", - сказал Рогов. При этом Рогов подчеркнул, что подобные "изобретения" не спасут украинских боевиков от ударов российских войск, которые шаг за шагом вытесняют противника и освобождают временно подконтрольную ВСУ часть Запорожской области. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 75% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250721/sklad-2030403448.html

россия

запорожская область

днепр (река)

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россия, запорожская область, днепр (река), владимир рогов, вооруженные силы украины, происшествия, безопасность