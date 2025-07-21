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ВСУ установили "антидроновые туннели" в Орехово, сообщил Рогов - РИА Новости, 21.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:12 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/vsu-2030436403.html
ВСУ установили "антидроновые туннели" в Орехово, сообщил Рогов
ВСУ установили "антидроновые туннели" в Орехово, сообщил Рогов - РИА Новости, 21.07.2025
ВСУ установили "антидроновые туннели" в Орехово, сообщил Рогов
Украинские войска установили "антидроновые туннели" в пригороде оккупированного ими города Орехов на запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T16:12:00+03:00
2025-07-21T16:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
днепр (река)
владимир рогов
вооруженные силы украины
происшествия
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Украинские войска установили "антидроновые туннели" в пригороде оккупированного ими города Орехов на запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Противник оборудовал антидроновые туннели в пригороде временно оккупированного ими города Орехов, покрыв дороги сверху металлическими сетями глубиной около 10 километров, в надежде спасти свою технику от ударов наших дронов", - сказал Рогов. При этом Рогов подчеркнул, что подобные "изобретения" не спасут украинских боевиков от ударов российских войск, которые шаг за шагом вытесняют противника и освобождают временно подконтрольную ВСУ часть Запорожской области. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 75% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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россия
запорожская область
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россия, запорожская область, днепр (река), владимир рогов, вооруженные силы украины, происшествия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Днепр (река), Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Безопасность
ВСУ установили "антидроновые туннели" в Орехово, сообщил Рогов

Рогов: ВСУ установили антидроновые туннели в пригороде Орехова в Запорожье

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Украинские войска установили "антидроновые туннели" в пригороде оккупированного ими города Орехов на запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Противник оборудовал антидроновые туннели в пригороде временно оккупированного ими города Орехов, покрыв дороги сверху металлическими сетями глубиной около 10 километров, в надежде спасти свою технику от ударов наших дронов", - сказал Рогов.
При этом Рогов подчеркнул, что подобные "изобретения" не спасут украинских боевиков от ударов российских войск, которые шаг за шагом вытесняют противника и освобождают временно подконтрольную ВСУ часть Запорожской области.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 75% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьДнепр (река)Владимир РоговВооруженные силы УкраиныПроисшествияБезопасность
 
 
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