https://ria.ru/20250721/vsu-2030428804.html

Сальдо рассказал о сдавшемся в плен солдате ВСУ

Сальдо рассказал о сдавшемся в плен солдате ВСУ - РИА Новости, 21.07.2025

Сальдо рассказал о сдавшемся в плен солдате ВСУ

Сдавшийся в плен солдат ВСУ входил в состав украинской ДРГ, пытавшейся переправиться на левый берег Днепра в районе разрушенного Антоновского железнодорожного... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T15:29:00+03:00

2025-07-21T15:29:00+03:00

2025-07-21T15:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепр (река)

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владимир сальдо

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Сдавшийся в плен солдат ВСУ входил в состав украинской ДРГ, пытавшейся переправиться на левый берег Днепра в районе разрушенного Антоновского железнодорожного моста в Херсонской области, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. Сальдо на прошлой неделе рассказал в своем телеграм-канале, что раненый солдат ВСУ сложил оружие и сдался в плен у железнодорожного моста, ему оказывают медицинскую помощь. "Вражеская ДРГ пыталась переправиться на левый берег Днепра. Часть группы была уничтожена на подходе, оставшиеся сбежали обратно. Один из уцелевших оказался на левобережье, ждал эвакуации на правый берег, но не дождался и решил сдаться в плен", - сказал губернатор. Сальдо уточнил, что попытка ДРГ переправиться через Днепр пресечена в районе разрушенного Антоновского железнодорожного моста. По его словам, российские войска уничтожают вражеские лодки еще на подходе к левому берегу.

https://ria.ru/20250720/plen-2030258414.html

днепр (река)

херсонская область

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днепр (река), херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия