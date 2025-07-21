https://ria.ru/20250721/vsu-2030409345.html

Капитан ВСУ получил 16 лет тюрьмы за теракт в Курской области

Капитан ВСУ получил 16 лет тюрьмы за теракт в Курской области - РИА Новости, 21.07.2025

Капитан ВСУ получил 16 лет тюрьмы за теракт в Курской области

Капитан ВСУ Николай Мельник приговорен к 16 годам лишения свободы за совершение террористического акта в Курской области, сообщает СК России. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T14:23:00+03:00

2025-07-21T14:23:00+03:00

2025-07-21T14:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

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россия

курская область

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Капитан ВСУ Николай Мельник приговорен к 16 годам лишения свободы за совершение террористического акта в Курской области, сообщает СК России. "Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора начальнику разведки штаба 2-го самоходно-артиллерийского дивизиона войсковой части А-4718 (22 отдельная механизированная бригада) вооруженных формирований Украины капитану Николаю Мельнику. Он признан виновным в совершении террористического акта на территории Курской области (пункты "а" и "в" части 2 статьи 205 УК РФ)... Приговором суда Мельнику назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в Telegram-канале ведомства. Установлено, что в 2024 году Мельник, вооруженный автоматом АК-74 и боеприпасами к нему, в целях совершения теракта в составе подразделения незаконно вторгся на территорию РФ. Мельник участвовал в незаконном вооруженном блокировании указанного населенного пункта, дезорганизовывал деятельность в нем органов государственной власти и местного самоуправления, препятствовал эвакуации мирного населения, а также открывал огонь по российским военнослужащим и местным жителям. Кроме того, Мельник участвовал в незаконном вооруженном удержании села Любимовка Кореневского района Курской области, где также открывал огонь по российским военнослужащим и мирным гражданам. Отмечается, что 16 сентября Мельника задержали военнослужащие ВС РФ и передали следственным органам.

https://ria.ru/20250516/naemnik-2017256086.html

https://ria.ru/20250325/prigovor-2007152964.html

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происшествия, россия, курская область, украина, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), ак-74