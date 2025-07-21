Капитан ВСУ получил 16 лет тюрьмы за теракт в Курской области
Стрелявший по жителям Курской области капитан ВСУ осужден на 16 лет за теракт
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Капитан ВСУ Николай Мельник приговорен к 16 годам лишения свободы за совершение террористического акта в Курской области, сообщает СК России.
"Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора начальнику разведки штаба 2-го самоходно-артиллерийского дивизиона войсковой части А-4718 (22 отдельная механизированная бригада) вооруженных формирований Украины капитану Николаю Мельнику. Он признан виновным в совершении террористического акта на территории Курской области (пункты "а" и "в" части 2 статьи 205 УК РФ)... Приговором суда Мельнику назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Установлено, что в 2024 году Мельник, вооруженный автоматом АК-74 и боеприпасами к нему, в целях совершения теракта в составе подразделения незаконно вторгся на территорию РФ. Мельник участвовал в незаконном вооруженном блокировании указанного населенного пункта, дезорганизовывал деятельность в нем органов государственной власти и местного самоуправления, препятствовал эвакуации мирного населения, а также открывал огонь по российским военнослужащим и местным жителям. Кроме того, Мельник участвовал в незаконном вооруженном удержании села Любимовка Кореневского района Курской области, где также открывал огонь по российским военнослужащим и мирным гражданам.
Отмечается, что 16 сентября Мельника задержали военнослужащие ВС РФ и передали следственным органам.