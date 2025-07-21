https://ria.ru/20250721/vsu-2030385979.html

ВСУ за сутки потеряли до 60 боевиков в зоне действий "Днепра"

ВСУ за сутки потеряли до 60 боевиков в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 21.07.2025

ВСУ за сутки потеряли до 60 боевиков в зоне действий "Днепра"

Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 60 военных Украины, три артиллерийских орудия, шесть станций радиоэлектронной борьбы и два... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T12:24:00+03:00

2025-07-21T12:24:00+03:00

2025-07-21T12:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 60 военных Украины, три артиллерийских орудия, шесть станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Антоновка, Белозерки Херсонской области и Малая Токмачка Запорожской области. Уничтожены до 60-ти военнослужащих, семь автомобилей, три артиллерийских орудия, шесть станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20250721/obekty-2030385473.html

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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины