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ВСУ за сутки потеряли до 60 боевиков в зоне действий "Днепра"
ВСУ за сутки потеряли до 60 боевиков в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 21.07.2025
ВСУ за сутки потеряли до 60 боевиков в зоне действий "Днепра"
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 60 военных Украины, три артиллерийских орудия, шесть станций радиоэлектронной борьбы и два... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T12:24:00+03:00
2025-07-21T12:24:00+03:00
2025-07-21T12:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 60 военных Украины, три артиллерийских орудия, шесть станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Антоновка, Белозерки Херсонской области и Малая Токмачка Запорожской области. Уничтожены до 60-ти военнослужащих, семь автомобилей, три артиллерийских орудия, шесть станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20250721/obekty-2030385473.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки потеряли до 60 боевиков в зоне действий "Днепра"
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 60 военных в зоне действий "Днепра"