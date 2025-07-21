https://ria.ru/20250721/vsu-2030385571.html
ВСУ потеряли до 140 военных в зоне действий "Юга" за сутки
ВСУ потеряли до 140 военных в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 21.07.2025
ВСУ потеряли до 140 военных в зоне действий "Юга" за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 140 военных ВСУ и два артиллерийских орудия за сутки, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T12:22:00+03:00
2025-07-21T12:22:00+03:00
2025-07-21T12:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
сша
константиновка
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007992283_0:92:3113:1843_1920x0_80_0_0_74e3743b6341684005462d44399f7a3a.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 140 военных ВСУ и два артиллерийских орудия за сутки, сообщили в Минобороны России."Противник потерял до 140 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, пять автомобилей, два артиллерийских орудия. Уничтожены склад боеприпасов и три склада материальных средств", - говорится в сводке российского военного ведомства.Уточняется, что подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Дроновка, Закотное и Северск Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
сша
константиновка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007992283_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0c24faa111012e71ab8fa6d8fa87a5b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, россия, сша, константиновка, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, США, Константиновка, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 140 военных в зоне действий "Юга" за сутки
ВСУ потеряли до 140 военных в зоне действий группировки "Юг" за сутки