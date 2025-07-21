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ВСУ потеряли до 140 военных в зоне действий "Юга" за сутки

ВСУ потеряли до 140 военных в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 21.07.2025

ВСУ потеряли до 140 военных в зоне действий "Юга" за сутки

Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 140 военных ВСУ и два артиллерийских орудия за сутки, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T12:22:00+03:00

2025-07-21T12:22:00+03:00

2025-07-21T12:27:00+03:00

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 140 военных ВСУ и два артиллерийских орудия за сутки, сообщили в Минобороны России."Противник потерял до 140 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, пять автомобилей, два артиллерийских орудия. Уничтожены склад боеприпасов и три склада материальных средств", - говорится в сводке российского военного ведомства.Уточняется, что подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Дроновка, Закотное и Северск Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, вооруженные силы украины, россия, сша, константиновка, министерство обороны рф (минобороны рф)