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ВСУ потеряли более 230 военных в зоне действий "Запада"
ВСУ потеряли более 230 военных в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 21.07.2025
ВСУ потеряли более 230 военных в зоне действий "Запада"
Российская группировка "Запад" нанесла поражение украинским формированиям в районах Торского в ДНР и Купянска в Харьковской области, противник потерял более 230 РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T12:20:00+03:00
2025-07-21T12:20:00+03:00
2025-07-21T12:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение украинским формированиям в районах Торского в ДНР и Купянска в Харьковской области, противник потерял более 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах Торского в Донецкой Народной Республике и Купянска в Харьковской области."Потери противника составили более 230 военнослужащих, 14 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, безопасность, россия, донецкая народная республика, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли более 230 военных в зоне действий "Запада"
ВСУ потеряли более 230 военных в зоне действий группировки "Запад"