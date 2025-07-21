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ВСУ потеряли более 230 военных в зоне действий "Запада"

ВСУ потеряли более 230 военных в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 21.07.2025

ВСУ потеряли более 230 военных в зоне действий "Запада"

Российская группировка "Запад" нанесла поражение украинским формированиям в районах Торского в ДНР и Купянска в Харьковской области, противник потерял более 230 РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T12:20:00+03:00

2025-07-21T12:20:00+03:00

2025-07-21T12:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

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донецкая народная республика

харьковская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение украинским формированиям в районах Торского в ДНР и Купянска в Харьковской области, противник потерял более 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах Торского в Донецкой Народной Республике и Купянска в Харьковской области."Потери противника составили более 230 военнослужащих, 14 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

харьковская область

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вооруженные силы украины, безопасность, россия, донецкая народная республика, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)