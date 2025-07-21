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ВС России поразили тренировочный лагерь ВСУ в Сумской области
ВС России поразили тренировочный лагерь ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 21.07.2025
ВС России поразили тренировочный лагерь ВСУ в Сумской области
Российские Вооружённые силы с помощью беспилотников "Герань-2" поразили тренировочный лагерь ВСУ у Симоновки в Сумской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T13:48:00+03:00
2025-07-21T13:48:00+03:00
2025-07-21T13:50:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российские Вооружённые силы с помощью беспилотников "Герань-2" поразили тренировочный лагерь ВСУ у Симоновки в Сумской области, сообщило Минобороны РФ.Ведомство опубликовало видеоролик с кадрами поражения тренировочного лагеря ВСУ в районе населенного пункта Симоновка Сумской области.Отмечается, что поражение было нанесено с применением беспилотных летательных аппаратов "Герань-2".
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ВС России поразили тренировочный лагерь ВСУ в Сумской области
ВС России с помощью БПЛА поразили тренировочный лагерь ВСУ в Сумской области