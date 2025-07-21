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ВС России поразили тренировочный лагерь ВСУ в Сумской области

ВС России поразили тренировочный лагерь ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 21.07.2025

ВС России поразили тренировочный лагерь ВСУ в Сумской области

Российские Вооружённые силы с помощью беспилотников "Герань-2" поразили тренировочный лагерь ВСУ у Симоновки в Сумской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T13:48:00+03:00

2025-07-21T13:48:00+03:00

2025-07-21T13:50:00+03:00

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российские Вооружённые силы с помощью беспилотников "Герань-2" поразили тренировочный лагерь ВСУ у Симоновки в Сумской области, сообщило Минобороны РФ.Ведомство опубликовало видеоролик с кадрами поражения тренировочного лагеря ВСУ в районе населенного пункта Симоновка Сумской области.Отмечается, что поражение было нанесено с применением беспилотных летательных аппаратов "Герань-2".

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вооруженные силы украины, россия, сумская область, безопасность