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ВС России поразили тренировочный лагерь ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 21.07.2025
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13:48 21.07.2025 (обновлено: 13:50 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/vsu--2030402891.html
ВС России поразили тренировочный лагерь ВСУ в Сумской области
ВС России поразили тренировочный лагерь ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 21.07.2025
ВС России поразили тренировочный лагерь ВСУ в Сумской области
Российские Вооружённые силы с помощью беспилотников "Герань-2" поразили тренировочный лагерь ВСУ у Симоновки в Сумской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T13:48:00+03:00
2025-07-21T13:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
сумская область
безопасность
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российские Вооружённые силы с помощью беспилотников "Герань-2" поразили тренировочный лагерь ВСУ у Симоновки в Сумской области, сообщило Минобороны РФ.Ведомство опубликовало видеоролик с кадрами поражения тренировочного лагеря ВСУ в районе населенного пункта Симоновка Сумской области.Отмечается, что поражение было нанесено с применением беспилотных летательных аппаратов "Герань-2".
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вооруженные силы украины, россия, сумская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Сумская область, Безопасность
ВС России поразили тренировочный лагерь ВСУ в Сумской области

ВС России с помощью БПЛА поразили тренировочный лагерь ВСУ в Сумской области

© AP Photo / Efrem LukatskyДрон "Герань-2"
Дрон Герань-2 - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Дрон "Герань-2". Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российские Вооружённые силы с помощью беспилотников "Герань-2" поразили тренировочный лагерь ВСУ у Симоновки в Сумской области, сообщило Минобороны РФ.
Ведомство опубликовало видеоролик с кадрами поражения тренировочного лагеря ВСУ в районе населенного пункта Симоновка Сумской области.
Отмечается, что поражение было нанесено с применением беспилотных летательных аппаратов "Герань-2".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияСумская областьБезопасность
 
 
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