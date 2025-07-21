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Митрополит Антоний подтвердил встречу с папой Римским 26 июля - РИА Новости, 21.07.2025
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17:35 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/vstrecha-2030462854.html
Митрополит Антоний подтвердил встречу с папой Римским 26 июля
Митрополит Антоний подтвердил встречу с папой Римским 26 июля - РИА Новости, 21.07.2025
Митрополит Антоний подтвердил встречу с папой Римским 26 июля
Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) подтвердил РИА Новости, что намерен... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T17:35:00+03:00
2025-07-21T17:35:00+03:00
русская православная церковь
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) подтвердил РИА Новости, что намерен встретиться с папой Римским Львом XIV в субботу. "Моя встреча с папой Римским запланирована. Предполагается, что она пройдет 26 июля", – сказал митрополит Антоний РИА Новости. Информированный источник при Святом престоле ранее сообщил РИА Новости, что встреча состоится в ближайшую субботу.
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русская православная церковь, папа римский лев xiv
Русская православная церковь, Папа римский Лев XIV
Митрополит Антоний подтвердил встречу с папой Римским 26 июля

Митрополит Антоний подтвердил, что намерен встретиться с папой Римским в субботу

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМитрополит Антоний
Митрополит Антоний - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Митрополит Антоний. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) подтвердил РИА Новости, что намерен встретиться с папой Римским Львом XIV в субботу.
"Моя встреча с папой Римским запланирована. Предполагается, что она пройдет 26 июля", – сказал митрополит Антоний РИА Новости.
Информированный источник при Святом престоле ранее сообщил РИА Новости, что встреча состоится в ближайшую субботу.
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Русская православная церковьПапа римский Лев XIV
 
 
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