https://ria.ru/20250721/vstrecha-2030462854.html

Митрополит Антоний подтвердил встречу с папой Римским 26 июля

Митрополит Антоний подтвердил встречу с папой Римским 26 июля - РИА Новости, 21.07.2025

Митрополит Антоний подтвердил встречу с папой Римским 26 июля

Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) подтвердил РИА Новости, что намерен... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T17:35:00+03:00

2025-07-21T17:35:00+03:00

2025-07-21T17:35:00+03:00

русская православная церковь

папа римский лев xiv

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) подтвердил РИА Новости, что намерен встретиться с папой Римским Львом XIV в субботу. "Моя встреча с папой Римским запланирована. Предполагается, что она пройдет 26 июля", – сказал митрополит Антоний РИА Новости. Информированный источник при Святом престоле ранее сообщил РИА Новости, что встреча состоится в ближайшую субботу.

https://ria.ru/20250716/pismo-2029457755.html

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русская православная церковь, папа римский лев xiv