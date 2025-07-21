https://ria.ru/20250721/vrach-2030329083.html
Врач назвал самые распространенные травмы у детей летом
Врач назвал самые распространенные травмы у детей летом - РИА Новости, 21.07.2025
Врач назвал самые распространенные травмы у детей летом
Поверхностные травмы, переломы конечностей и открытые раны являются самыми распространенными повреждениями летом у детей, рассказал РИА Новости заведующий... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T03:11:00+03:00
2025-07-21T03:11:00+03:00
2025-07-21T03:11:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Поверхностные травмы, переломы конечностей и открытые раны являются самыми распространенными повреждениями летом у детей, рассказал РИА Новости заведующий учебной лабораторией кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Института хирургии Пироговского Университета Александр Саутенко. "В летнее время из наиболее значимых травм часто встречаются переломы костей скелета, так как дети одеты легко и нет теплой одежды, которая может выполнять защитную функцию; а также травмы головы, в частности сотрясения головного мозга. Из менее значимых - порезы, ушибы, ссадины (поверхностные травмы) - конечно, встречаются наиболее часто и преобладают", - сообщил Саутенко. Он уточнил, что все вышеперечисленные травмы можно получить при катании на самокатах, велосипедах, скейтбордах, роликах, а также во время активных игр. По словам специалиста, летом фиксируется меньше пациентов с травмами после падения с высоты или в результате ДТП, при этом они обычно являются тяжелыми и сопровождаются множественными повреждениями скелета и внутренних органов. "В целом, говоря о структуре детских травм, поверхностные травмы занимают порядка 39%, переломы сегментов конечностей встречаются у 19% детей, обращающихся в медицинские учреждения, открытые раны достигают 15%, а травмы головы, в том числе сотрясения головного мозга - 7%", - рассказал врач. Специалист отметил, что поток юных пациентов в плановых учреждениях здравоохранения распределен примерно равномерно в течение года. Наибольший поток в травмпунктах и скоропомощных больницах Москвы формируется в апреле-мае, первой половине июня и во второй половине августа-сентября. "Это связано с тем, что летом многие дети уезжают в другие регионы, страны, в результате число детей в целом несколько уменьшается", - пояснил Саутенко.
https://ria.ru/20250720/vrach-2030221408.html
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общество, москва, александр саутенко
Общество, Москва, Александр Саутенко
Врач назвал самые распространенные травмы у детей летом
Врач Саутенко: открытые раны являются самой распространенной травмой у детей
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Поверхностные травмы, переломы конечностей и открытые раны являются самыми распространенными повреждениями летом у детей, рассказал РИА Новости заведующий учебной лабораторией кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Института хирургии Пироговского Университета Александр Саутенко.
"В летнее время из наиболее значимых травм часто встречаются переломы костей скелета, так как дети одеты легко и нет теплой одежды, которая может выполнять защитную функцию; а также травмы головы, в частности сотрясения головного мозга. Из менее значимых - порезы, ушибы, ссадины (поверхностные травмы) - конечно, встречаются наиболее часто и преобладают", - сообщил Саутенко
.
Он уточнил, что все вышеперечисленные травмы можно получить при катании на самокатах, велосипедах, скейтбордах, роликах, а также во время активных игр.
По словам специалиста, летом фиксируется меньше пациентов с травмами после падения с высоты или в результате ДТП, при этом они обычно являются тяжелыми и сопровождаются множественными повреждениями скелета и внутренних органов.
"В целом, говоря о структуре детских травм, поверхностные травмы занимают порядка 39%, переломы сегментов конечностей встречаются у 19% детей, обращающихся в медицинские учреждения, открытые раны достигают 15%, а травмы головы, в том числе сотрясения головного мозга - 7%", - рассказал врач.
Специалист отметил, что поток юных пациентов в плановых учреждениях здравоохранения распределен примерно равномерно в течение года. Наибольший поток в травмпунктах и скоропомощных больницах Москвы
формируется в апреле-мае, первой половине июня и во второй половине августа-сентября.
"Это связано с тем, что летом многие дети уезжают в другие регионы, страны, в результате число детей в целом несколько уменьшается", - пояснил Саутенко.