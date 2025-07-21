Рейтинг@Mail.ru
Врач назвал самые распространенные травмы у детей летом - РИА Новости, 21.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:11 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/vrach-2030329083.html
Врач назвал самые распространенные травмы у детей летом
Врач назвал самые распространенные травмы у детей летом - РИА Новости, 21.07.2025
Врач назвал самые распространенные травмы у детей летом
Поверхностные травмы, переломы конечностей и открытые раны являются самыми распространенными повреждениями летом у детей, рассказал РИА Новости заведующий... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T03:11:00+03:00
2025-07-21T03:11:00+03:00
общество
москва
александр саутенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33986df4d43c1d37c3333e6ddde8976c.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Поверхностные травмы, переломы конечностей и открытые раны являются самыми распространенными повреждениями летом у детей, рассказал РИА Новости заведующий учебной лабораторией кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Института хирургии Пироговского Университета Александр Саутенко. "В летнее время из наиболее значимых травм часто встречаются переломы костей скелета, так как дети одеты легко и нет теплой одежды, которая может выполнять защитную функцию; а также травмы головы, в частности сотрясения головного мозга. Из менее значимых - порезы, ушибы, ссадины (поверхностные травмы) - конечно, встречаются наиболее часто и преобладают", - сообщил Саутенко. Он уточнил, что все вышеперечисленные травмы можно получить при катании на самокатах, велосипедах, скейтбордах, роликах, а также во время активных игр. По словам специалиста, летом фиксируется меньше пациентов с травмами после падения с высоты или в результате ДТП, при этом они обычно являются тяжелыми и сопровождаются множественными повреждениями скелета и внутренних органов. "В целом, говоря о структуре детских травм, поверхностные травмы занимают порядка 39%, переломы сегментов конечностей встречаются у 19% детей, обращающихся в медицинские учреждения, открытые раны достигают 15%, а травмы головы, в том числе сотрясения головного мозга - 7%", - рассказал врач. Специалист отметил, что поток юных пациентов в плановых учреждениях здравоохранения распределен примерно равномерно в течение года. Наибольший поток в травмпунктах и скоропомощных больницах Москвы формируется в апреле-мае, первой половине июня и во второй половине августа-сентября. "Это связано с тем, что летом многие дети уезжают в другие регионы, страны, в результате число детей в целом несколько уменьшается", - пояснил Саутенко.
https://ria.ru/20250720/vrach-2030221408.html
https://ria.ru/20250719/dush-2030092755.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61f5b85298aa28fb3a8ee93eb8c9808d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, александр саутенко
Общество, Москва, Александр Саутенко
Врач назвал самые распространенные травмы у детей летом

Врач Саутенко: открытые раны являются самой распространенной травмой у детей

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Поверхностные травмы, переломы конечностей и открытые раны являются самыми распространенными повреждениями летом у детей, рассказал РИА Новости заведующий учебной лабораторией кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Института хирургии Пироговского Университета Александр Саутенко.
"В летнее время из наиболее значимых травм часто встречаются переломы костей скелета, так как дети одеты легко и нет теплой одежды, которая может выполнять защитную функцию; а также травмы головы, в частности сотрясения головного мозга. Из менее значимых - порезы, ушибы, ссадины (поверхностные травмы) - конечно, встречаются наиболее часто и преобладают", - сообщил Саутенко.
Девочка на набережной в Сочи - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
Врач предупредила об опасности солнечных ожогов у детей
20 июля, 03:22
Он уточнил, что все вышеперечисленные травмы можно получить при катании на самокатах, велосипедах, скейтбордах, роликах, а также во время активных игр.
По словам специалиста, летом фиксируется меньше пациентов с травмами после падения с высоты или в результате ДТП, при этом они обычно являются тяжелыми и сопровождаются множественными повреждениями скелета и внутренних органов.
"В целом, говоря о структуре детских травм, поверхностные травмы занимают порядка 39%, переломы сегментов конечностей встречаются у 19% детей, обращающихся в медицинские учреждения, открытые раны достигают 15%, а травмы головы, в том числе сотрясения головного мозга - 7%", - рассказал врач.
Специалист отметил, что поток юных пациентов в плановых учреждениях здравоохранения распределен примерно равномерно в течение года. Наибольший поток в травмпунктах и скоропомощных больницах Москвы формируется в апреле-мае, первой половине июня и во второй половине августа-сентября.
"Это связано с тем, что летом многие дети уезжают в другие регионы, страны, в результате число детей в целом несколько уменьшается", - пояснил Саутенко.
Женщина моет голову - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Врач предупредил об опасности холодного душа
19 июля, 03:08
 
ОбществоМоскваАлександр Саутенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала