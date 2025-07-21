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Рогов сообщил об ударе по двум военным заводам в Киеве - РИА Новости, 21.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:34 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/voennye-2030429627.html
Рогов сообщил об ударе по двум военным заводам в Киеве
Рогов сообщил об ударе по двум военным заводам в Киеве - РИА Новости, 21.07.2025
Рогов сообщил об ударе по двум военным заводам в Киеве
Российские войска нанесли удары по двум военным заводам в Киеве, специализирующимся на производстве компонентов для ПВО и управляемых ракет, сообщил РИА Новости РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T15:34:00+03:00
2025-07-21T15:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
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киев
украина
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Российские войска нанесли удары по двум военным заводам в Киеве, специализирующимся на производстве компонентов для ПВО и управляемых ракет, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные в ночь на понедельник нанесли групповой удар, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по предприятиям ВПК Украины и инфраструктуре ее военных аэродромов - цель удара достигнута, все объекты поражены. "Свыше 2 десятков ударных беспилотников нанесли удар по киевскому радиозаводу, который производит точную электронику: блоки управления для ПВО и радиосвязи", - сказал Рогов, ссылаясь на полученную оперативную информацию от военных и данные, подтвержденные на местах. Кроме того, по его словам, удар был нанесен также по киевскому заводу "Артем", который специализируется на производстве управляемых ракет средней дальности и корректируемых авиационных бомб.
https://ria.ru/20250611/rogov-2022160901.html
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россия, киев, украина, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Украина, Владимир Рогов
Рогов сообщил об ударе по двум военным заводам в Киеве

Рогов: российские войска нанесли удары по двум военным заводам в Киеве

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкПолет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ в зоне проведения спецоперации
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Российские войска нанесли удары по двум военным заводам в Киеве, специализирующимся на производстве компонентов для ПВО и управляемых ракет, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные в ночь на понедельник нанесли групповой удар, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по предприятиям ВПК Украины и инфраструктуре ее военных аэродромов - цель удара достигнута, все объекты поражены.
"Свыше 2 десятков ударных беспилотников нанесли удар по киевскому радиозаводу, который производит точную электронику: блоки управления для ПВО и радиосвязи", - сказал Рогов, ссылаясь на полученную оперативную информацию от военных и данные, подтвержденные на местах.
Кроме того, по его словам, удар был нанесен также по киевскому заводу "Артем", который специализируется на производстве управляемых ракет средней дальности и корректируемых авиационных бомб.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Рогов высказался о страхе Зеленского после ударов по Киеву
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевУкраинаВладимир Рогов
 
 
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