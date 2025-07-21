https://ria.ru/20250721/voennye-2030429627.html

Рогов сообщил об ударе по двум военным заводам в Киеве

Рогов сообщил об ударе по двум военным заводам в Киеве - РИА Новости, 21.07.2025

Рогов сообщил об ударе по двум военным заводам в Киеве

Российские войска нанесли удары по двум военным заводам в Киеве, специализирующимся на производстве компонентов для ПВО и управляемых ракет, сообщил РИА Новости РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T15:34:00+03:00

2025-07-21T15:34:00+03:00

2025-07-21T15:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

киев

украина

владимир рогов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805291647_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_56fbf4e71a255fe1032ccb9243f2ecd5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Российские войска нанесли удары по двум военным заводам в Киеве, специализирующимся на производстве компонентов для ПВО и управляемых ракет, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные в ночь на понедельник нанесли групповой удар, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по предприятиям ВПК Украины и инфраструктуре ее военных аэродромов - цель удара достигнута, все объекты поражены. "Свыше 2 десятков ударных беспилотников нанесли удар по киевскому радиозаводу, который производит точную электронику: блоки управления для ПВО и радиосвязи", - сказал Рогов, ссылаясь на полученную оперативную информацию от военных и данные, подтвержденные на местах. Кроме того, по его словам, удар был нанесен также по киевскому заводу "Артем", который специализируется на производстве управляемых ракет средней дальности и корректируемых авиационных бомб.

https://ria.ru/20250611/rogov-2022160901.html

россия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, киев, украина, владимир рогов