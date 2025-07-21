Рогов сообщил об ударе по двум военным заводам в Киеве
Рогов: российские войска нанесли удары по двум военным заводам в Киеве
© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкПолет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ в зоне проведения спецоперации
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Российские войска нанесли удары по двум военным заводам в Киеве, специализирующимся на производстве компонентов для ПВО и управляемых ракет, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные в ночь на понедельник нанесли групповой удар, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по предприятиям ВПК Украины и инфраструктуре ее военных аэродромов - цель удара достигнута, все объекты поражены.
"Свыше 2 десятков ударных беспилотников нанесли удар по киевскому радиозаводу, который производит точную электронику: блоки управления для ПВО и радиосвязи", - сказал Рогов, ссылаясь на полученную оперативную информацию от военных и данные, подтвержденные на местах.
Кроме того, по его словам, удар был нанесен также по киевскому заводу "Артем", который специализируется на производстве управляемых ракет средней дальности и корректируемых авиационных бомб.