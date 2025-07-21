https://ria.ru/20250721/voda-2030462051.html

ФАС усилит контроль за ценами на воду в московских аэропортах

ФАС усилит контроль за ценами на воду в московских аэропортах - РИА Новости, 21.07.2025

ФАС усилит контроль за ценами на воду в московских аэропортах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) усилит контроль за ценами на воду и еду в московских аэропортах на фоне информации о резком росте их стоимости,... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T17:33:00+03:00

2025-07-21T17:33:00+03:00

2025-07-21T17:58:00+03:00

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

россия

уфас

общество

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) усилит контроль за ценами на воду и еду в московских аэропортах на фоне информации о резком росте их стоимости, сообщило ведомство."ФАС напоминает о недопустимости необоснованного повышения цен на питьевую воду и продовольственные товары в аэропортах. Служба поручила Московскому и Московскому областному УФАС России усилить контроль в связи с информацией о резком росте цен на соответствующую продукцию в аэропортах столицы", — отметили в пресс-службе.Там уточнили, что ранее в ФАС поступали обращения о необоснованном завышении цен на продовольственные товары, в том числе питьевую воду, в торговых объектах и общепите в зонах вылета.Сейчас ведомство продолжает анализ в 28 регионах, в аэропортах которых пассажиропоток превышает миллион человек в год. Служба добавила, что поручила территориальным органам проанализировать ценообразование занимающих доминирующее положение на этих рынках организаций.Кроме того, ранее московское УФАС проверило торговые точки в аэропорту Внуково и выявило значительное завышение цен на бутилированную питьевую воду по сравнению с рыночной стоимостью. Территориальный орган возбудил два антимонопольных дела против оператора магазинов беспошлинной и пошлинной торговли ООО "Регстаэр-М".Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Центральной России, в частности, на минувших выходных. В это время аэропорты московского авиаузла несколько раз приостанавливали свою работу. Авиакомпании массово переносили и отменяли рейсы. В понедельник аэропорты входят в штатный режим работы, а перевозчики работают над стабилизацией расписания.

https://ria.ru/20250721/samolet-2030433759.html

https://ria.ru/20250721/aeroflot-2030356722.html

https://ria.ru/20250721/gp--2030400457.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия, уфас, общество