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ФАС усилит контроль за ценами на воду в московских аэропортах - РИА Новости, 21.07.2025
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17:33 21.07.2025 (обновлено: 17:58 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/voda-2030462051.html
ФАС усилит контроль за ценами на воду в московских аэропортах
ФАС усилит контроль за ценами на воду в московских аэропортах - РИА Новости, 21.07.2025
ФАС усилит контроль за ценами на воду в московских аэропортах
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) усилит контроль за ценами на воду и еду в московских аэропортах на фоне информации о резком росте их стоимости,... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T17:33:00+03:00
2025-07-21T17:58:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) усилит контроль за ценами на воду и еду в московских аэропортах на фоне информации о резком росте их стоимости, сообщило ведомство.&quot;ФАС напоминает о недопустимости необоснованного повышения цен на питьевую воду и продовольственные товары в аэропортах. Служба поручила Московскому и Московскому областному УФАС России усилить контроль в связи с информацией о резком росте цен на соответствующую продукцию в аэропортах столицы&quot;, — отметили в пресс-службе.Там уточнили, что ранее в ФАС поступали обращения о необоснованном завышении цен на продовольственные товары, в том числе питьевую воду, в торговых объектах и общепите в зонах вылета.Сейчас ведомство продолжает анализ в 28 регионах, в аэропортах которых пассажиропоток превышает миллион человек в год. Служба добавила, что поручила территориальным органам проанализировать ценообразование занимающих доминирующее положение на этих рынках организаций.Кроме того, ранее московское УФАС проверило торговые точки в аэропорту Внуково и выявило значительное завышение цен на бутилированную питьевую воду по сравнению с рыночной стоимостью. Территориальный орган возбудил два антимонопольных дела против оператора магазинов беспошлинной и пошлинной торговли ООО "Регстаэр-М".Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Центральной России, в частности, на минувших выходных. В это время аэропорты московского авиаузла несколько раз приостанавливали свою работу. Авиакомпании массово переносили и отменяли рейсы. В понедельник аэропорты входят в штатный режим работы, а перевозчики работают над стабилизацией расписания.
https://ria.ru/20250721/samolet-2030433759.html
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федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия, уфас, общество
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Россия, УФАС, Общество
ФАС усилит контроль за ценами на воду в московских аэропортах

ФАС усилит контроль за ценами на воду в аэропортах Москвы на фоне данных о росте

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкОбстановка в аэропорту Шереметьево
Обстановка в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Обстановка в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) усилит контроль за ценами на воду и еду в московских аэропортах на фоне информации о резком росте их стоимости, сообщило ведомство.
«

"ФАС напоминает о недопустимости необоснованного повышения цен на питьевую воду и продовольственные товары в аэропортах. Служба поручила Московскому и Московскому областному УФАС России усилить контроль в связи с информацией о резком росте цен на соответствующую продукцию в аэропортах столицы", — отметили в пресс-службе.

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Там уточнили, что ранее в ФАС поступали обращения о необоснованном завышении цен на продовольственные товары, в том числе питьевую воду, в торговых объектах и общепите в зонах вылета.
Сейчас ведомство продолжает анализ в 28 регионах, в аэропортах которых пассажиропоток превышает миллион человек в год. Служба добавила, что поручила территориальным органам проанализировать ценообразование занимающих доминирующее положение на этих рынках организаций.
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Кроме того, ранее московское УФАС проверило торговые точки в аэропорту Внуково и выявило значительное завышение цен на бутилированную питьевую воду по сравнению с рыночной стоимостью. Территориальный орган возбудил два антимонопольных дела против оператора магазинов беспошлинной и пошлинной торговли ООО "Регстаэр-М".
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Центральной России, в частности, на минувших выходных. В это время аэропорты московского авиаузла несколько раз приостанавливали свою работу. Авиакомпании массово переносили и отменяли рейсы. В понедельник аэропорты входят в штатный режим работы, а перевозчики работают над стабилизацией расписания.
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