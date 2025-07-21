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Аэропорт "Внуково" работает штатно, очередей в терминале нет - РИА Новости, 21.07.2025
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23:02 21.07.2025 (обновлено: 23:12 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/vnukovo-2030509323.html
Аэропорт "Внуково" работает штатно, очередей в терминале нет
Аэропорт "Внуково" работает штатно, очередей в терминале нет - РИА Новости, 21.07.2025
Аэропорт "Внуково" работает штатно, очередей в терминале нет
Московский аэропорт "Внуково" работает штатно, скоплений пассажиров и очередей в терминале нет, сообщила авиагавань. РИА Новости, 21.07.2025
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Московский аэропорт "Внуково" работает штатно, скоплений пассажиров и очередей в терминале нет, сообщила авиагавань."Введение временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов было необходимо для обеспечения безопасности полетов - это наш общий приоритет... Аэропорт Внуково работает в штатном режиме и совместно с авиакомпаниями-партнерами прилагает все усилия для обеспечения скорейшего вылета задержанных рейсов. На данный момент скоплений пассажиров и очередей в терминале нет", - говорится в сообщении.Аэропорт отмечает, что благодаря оперативным мерам и слаженной работе всех служб удалось минимизировать неудобства для пассажиров. Подчеркивается, что комната матери и ребенка и медпункт аэропорта работают круглосуточно, фонтанчики с бесплатной питьевой водой расположены во всех зонах терминала, а в терминале работают 29 универсальных зарядных станций для гаджетов.Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов массово вводились в аэропортах Центральной России в минувшие выходные. В это время несколько раз аэропорты московского авиаузла приостанавливали свою работу. Авиакомпании массово переносили и отменяли рейсы. В понедельник утром аэропорты начали входить в штатный режим работы, а перевозчики - работать над стабилизацией расписания.
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внуково (аэропорт), россия, общество, москва
Внуково (аэропорт), Россия, Общество, Москва
Аэропорт "Внуково" работает штатно, очередей в терминале нет

Внуково работает штатно, скоплений пассажиров и очередей в терминале нет

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Аэропорт Внуково. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Московский аэропорт "Внуково" работает штатно, скоплений пассажиров и очередей в терминале нет, сообщила авиагавань.
"Введение временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов было необходимо для обеспечения безопасности полетов - это наш общий приоритет... Аэропорт Внуково работает в штатном режиме и совместно с авиакомпаниями-партнерами прилагает все усилия для обеспечения скорейшего вылета задержанных рейсов. На данный момент скоплений пассажиров и очередей в терминале нет", - говорится в сообщении.
Аэропорт отмечает, что благодаря оперативным мерам и слаженной работе всех служб удалось минимизировать неудобства для пассажиров. Подчеркивается, что комната матери и ребенка и медпункт аэропорта работают круглосуточно, фонтанчики с бесплатной питьевой водой расположены во всех зонах терминала, а в терминале работают 29 универсальных зарядных станций для гаджетов.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов массово вводились в аэропортах Центральной России в минувшие выходные. В это время несколько раз аэропорты московского авиаузла приостанавливали свою работу. Авиакомпании массово переносили и отменяли рейсы. В понедельник утром аэропорты начали входить в штатный режим работы, а перевозчики - работать над стабилизацией расписания.
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