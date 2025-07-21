https://ria.ru/20250721/vnukovo-2030509323.html

Аэропорт "Внуково" работает штатно, очередей в терминале нет

Аэропорт "Внуково" работает штатно, очередей в терминале нет - РИА Новости, 21.07.2025

Аэропорт "Внуково" работает штатно, очередей в терминале нет

Московский аэропорт "Внуково" работает штатно, скоплений пассажиров и очередей в терминале нет, сообщила авиагавань. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T23:02:00+03:00

2025-07-21T23:02:00+03:00

2025-07-21T23:12:00+03:00

внуково (аэропорт)

россия

общество

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896204553_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_8fde996fa49fb903bbdd2041b59fa6cd.jpg

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Московский аэропорт "Внуково" работает штатно, скоплений пассажиров и очередей в терминале нет, сообщила авиагавань."Введение временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов было необходимо для обеспечения безопасности полетов - это наш общий приоритет... Аэропорт Внуково работает в штатном режиме и совместно с авиакомпаниями-партнерами прилагает все усилия для обеспечения скорейшего вылета задержанных рейсов. На данный момент скоплений пассажиров и очередей в терминале нет", - говорится в сообщении.Аэропорт отмечает, что благодаря оперативным мерам и слаженной работе всех служб удалось минимизировать неудобства для пассажиров. Подчеркивается, что комната матери и ребенка и медпункт аэропорта работают круглосуточно, фонтанчики с бесплатной питьевой водой расположены во всех зонах терминала, а в терминале работают 29 универсальных зарядных станций для гаджетов.Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов массово вводились в аэропортах Центральной России в минувшие выходные. В это время несколько раз аэропорты московского авиаузла приостанавливали свою работу. Авиакомпании массово переносили и отменяли рейсы. В понедельник утром аэропорты начали входить в штатный режим работы, а перевозчики - работать над стабилизацией расписания.

https://ria.ru/20250721/samolet-2030505780.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

внуково (аэропорт), россия, общество, москва