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Медведчук обвинил Зеленского в узурпации власти на Украине - РИА Новости, 21.07.2025
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09:40 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/vlast-2030353475.html
Медведчук обвинил Зеленского в узурпации власти на Украине
Медведчук обвинил Зеленского в узурпации власти на Украине - РИА Новости, 21.07.2025
Медведчук обвинил Зеленского в узурпации власти на Украине
Смена украинского правительства свидетельствует лишь о том, что на Украине продолжается преступная узурпация власти Владимиром Зеленским, заявил экс-лидер... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T09:40:00+03:00
2025-07-21T09:40:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
виктор медведчук
верховная рада украины
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Смена украинского правительства свидетельствует лишь о том, что на Украине продолжается преступная узурпация власти Владимиром Зеленским, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Верховная рада Украины 16 июля 2025 года приняла отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля, что повлекло отставку всего кабмина, а уже на следующий день парламент утвердил новый состав правительства во главе с новым премьером Юлией Свириденко, которая ранее возглавляла министерство экономики. "Процедура отставки правительства и назначение ее нового состава произошла с грубым нарушением конституции и законов Украины, и является, по сути, сговором высших должностных лиц государства и депутатов Украины, с целью продолжения захвата государственной власти. Антиконституционным способом осуществлено назначение премьер-министра Украины и сформировано правительство", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина". По его словам, Рада, приняв отставку премьера, действовала вне закона "О правовом режиме военного положения", запрещающих прекращение полномочий кабмина во время действия военного положения. Действия украинского парламента являются примером "избирательного применения норм права, подтверждением узурпации и диктатуры власти режимом Зеленского, срок президентских полномочий которого закончился в мае 2024 года". Кроме того, считает Медведчук, голосование в парламенте за назначение нового премьера и формирование правительства констатировало отсутствие парламентского большинства. "Таким образом, в действиях высших должностных лиц Украины, включая Зеленского, содержатся признаки уголовного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 109 Уголовного кодекса Украины "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", заключавшиеся в захвате исполнительной власти в государстве в результате неконституционного функционирования коалиции депутатских фракций в Верховной раде Украины", - добавил Медведчук. Он отметил, что от перестановок в украинском кабмине никто ничего не ждал. Система власти при нелегитимном Зеленском является не только незаконной, но и самой непрофессиональной за всю новейшую историю Украины. Поэтому что-то ухудшать уже просто невозможно, а улучшать не дадут, ведь успешный премьер всегда является самым вероятным соперником действующему президенту на возможных выборах, а соперничества Зеленский боится просто панически. "Множество оставшихся украинских политических сил и экономических кругов стоят на пороге, по выражению Папандопуло, "грандиозного шухера". При этом украинскому народу совершенно неважно, кто сегодня победит и почему – простым людям лучше не станет. Зато легко прогнозировать то, что победитель этой схватки не будет праздновать победу, следующий "грандиозный шухер" сметет и тех, кто завтра победит. В этой драке политических крыс победителей не будет", - подытожил Медведчук.
https://ria.ru/20250721/zelenskiy-2030348462.html
https://ria.ru/20250721/ukraina-2030288881.html
https://ria.ru/20250717/shmygal-2029727321.html
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в мире, украина, владимир зеленский, виктор медведчук, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, Верховная Рада Украины
Медведчук обвинил Зеленского в узурпации власти на Украине

Медведчук: смена правительства свидетельствует об узурпации власти Зеленским

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Виктор Медведчук. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Смена украинского правительства свидетельствует лишь о том, что на Украине продолжается преступная узурпация власти Владимиром Зеленским, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Верховная рада Украины 16 июля 2025 года приняла отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля, что повлекло отставку всего кабмина, а уже на следующий день парламент утвердил новый состав правительства во главе с новым премьером Юлией Свириденко, которая ранее возглавляла министерство экономики.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
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"Процедура отставки правительства и назначение ее нового состава произошла с грубым нарушением конституции и законов Украины, и является, по сути, сговором высших должностных лиц государства и депутатов Украины, с целью продолжения захвата государственной власти. Антиконституционным способом осуществлено назначение премьер-министра Украины и сформировано правительство", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина".
По его словам, Рада, приняв отставку премьера, действовала вне закона "О правовом режиме военного положения", запрещающих прекращение полномочий кабмина во время действия военного положения. Действия украинского парламента являются примером "избирательного применения норм права, подтверждением узурпации и диктатуры власти режимом Зеленского, срок президентских полномочий которого закончился в мае 2024 года".
Кроме того, считает Медведчук, голосование в парламенте за назначение нового премьера и формирование правительства констатировало отсутствие парламентского большинства.
"Таким образом, в действиях высших должностных лиц Украины, включая Зеленского, содержатся признаки уголовного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 109 Уголовного кодекса Украины "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", заключавшиеся в захвате исполнительной власти в государстве в результате неконституционного функционирования коалиции депутатских фракций в Верховной раде Украины", - добавил Медведчук.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
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Он отметил, что от перестановок в украинском кабмине никто ничего не ждал. Система власти при нелегитимном Зеленском является не только незаконной, но и самой непрофессиональной за всю новейшую историю Украины. Поэтому что-то ухудшать уже просто невозможно, а улучшать не дадут, ведь успешный премьер всегда является самым вероятным соперником действующему президенту на возможных выборах, а соперничества Зеленский боится просто панически.
"Множество оставшихся украинских политических сил и экономических кругов стоят на пороге, по выражению Папандопуло, "грандиозного шухера". При этом украинскому народу совершенно неважно, кто сегодня победит и почему – простым людям лучше не станет. Зато легко прогнозировать то, что победитель этой схватки не будет праздновать победу, следующий "грандиозный шухер" сметет и тех, кто завтра победит. В этой драке политических крыс победителей не будет", - подытожил Медведчук.
Денис Шмыгаль на заседании Верховной рады Украины в Киеве. 17 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Рада поддержала назначение Шмыгаля главой Минобороны Украины
17 июля, 16:29
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВиктор МедведчукВерховная Рада Украины
 
 
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