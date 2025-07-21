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ВТБ снизил ставки по рублевым вкладам - РИА Новости, 21.07.2025
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15:46 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/vklad-2030431473.html
ВТБ снизил ставки по рублевым вкладам
ВТБ снизил ставки по рублевым вкладам - РИА Новости, 21.07.2025
ВТБ снизил ставки по рублевым вкладам
ВТБ перед пятничным заседанием совета директоров ЦБ по ключевой ставке снизил ставки по рублевым вкладам на 1,2 процентного пункта, максимальная ставка теперь... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T15:46:00+03:00
2025-07-21T15:46:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. ВТБ перед пятничным заседанием совета директоров ЦБ по ключевой ставке снизил ставки по рублевым вкладам на 1,2 процентного пункта, максимальная ставка теперь 17,3%, следует из анализа РИА Новости данных в мобильном приложении банка. Согласно данным в онлайн-банке, максимальная ставка в 17,3% доступна по рублевому вкладу сроком на три месяца, на прошлой неделе максимальная ставка по рублевому вкладу составляла 18,5%. Также по данным банка, ставка по рублевому вкладу сроком на четыре месяца составляет 17,1%, на полгода максимальная ставка - 16,6%, на год - 15,5%. Перед этим банк снижал ставки в начале июля, тогда кредитная организация снизила ставки по рублевым вкладам на 0,2-0,57 процентного пункта. ЦБ РФ 6 июня впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Очередное заседание совета директоров Банка России состоится в пятницу 25 июля.
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экономика, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ВТБ снизил ставки по рублевым вкладам

ВТБ снизил ставки по рублевым вкладам на 1,2 процентного пункта

© РИА Новости / Сергей ПятаковБанк ВТБ
Банк ВТБ - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Банк ВТБ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. ВТБ перед пятничным заседанием совета директоров ЦБ по ключевой ставке снизил ставки по рублевым вкладам на 1,2 процентного пункта, максимальная ставка теперь 17,3%, следует из анализа РИА Новости данных в мобильном приложении банка.
Согласно данным в онлайн-банке, максимальная ставка в 17,3% доступна по рублевому вкладу сроком на три месяца, на прошлой неделе максимальная ставка по рублевому вкладу составляла 18,5%.
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Также по данным банка, ставка по рублевому вкладу сроком на четыре месяца составляет 17,1%, на полгода максимальная ставка - 16,6%, на год - 15,5%.
Перед этим банк снижал ставки в начале июля, тогда кредитная организация снизила ставки по рублевым вкладам на 0,2-0,57 процентного пункта.
ЦБ РФ 6 июня впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.
Очередное заседание совета директоров Банка России состоится в пятницу 25 июля.
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ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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