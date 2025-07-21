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VK Fest 2025 прошёл в пяти городах, собрал 205 тысяч гостей и 295 артистов

VK Fest 2025 прошёл в пяти городах, собрал 205 тысяч гостей и 295 артистов - РИА Новости, 21.07.2025

VK Fest 2025 прошёл в пяти городах, собрал 205 тысяч гостей и 295 артистов

Фестивальный тур завершился в столице 19 и 20 июля. За полтора месяца VK Fest посетили 205 тысяч человек. Фестиваль вошёл в Книгу рекордов России по количеству... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T16:27:00+03:00

2025-07-21T16:27:00+03:00

2025-07-21T16:27:00+03:00

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Фестивальный тур завершился в столице 19 и 20 июля. За полтора месяца VK Fest посетили 205 тысяч человек. Фестиваль вошёл в Книгу рекордов России по количеству выступающих артистов — 295 исполнителей и музыкальных коллективов. Трансляция из Москвы в официальном сообществе собрала 30 миллионов просмотров.В 2025 году VK Fest прошёл в Москве, Санкт-Петербурге, Сириусе, Казани и Челябинске. Во всех городах билеты были полностью раскуплены. Ведущими события стали Дима Масленников, Олеся Иванченко, Дмитрий Журавлёв, Гурам Амарян, Ксения Собчак и Ида Галич."VK Fest вошёл в Книгу рекордов России, собрав самое большое количество выступающих артистов — 295. Это результат командной работы и любви нашей аудитории. Только в Москве с нами были 85 тысяч человек — это невероятно вдохновляет. Нам важно создавать комфортное пространство, где каждый на своём месте. Мы чувствуем эту энергию — и точно не собираемся останавливаться. Спасибо за тёплый приём, поддержку и доверие", — сказала руководитель VK Fest Зоя Новикова.В Москве VK Fest прошёл на территории спортивно-развлекательного комплекса "Лужники". Музыкальную часть фестиваля на Синей сцене открыла Полина Гагарина: она исполнила гимн России и свои главные хиты. Хаски появился на Белой сцене в костюме в стиле киберпанк, его лицо скрывала маска с горящими глазами. На Фиолетовой сцене Лилая и Дмитрий Журавлёв презентовали совместный трек, официальный релиз которого состоится 8 августа. Завершил музыкальную программу VK Fest Егор Крид — он представил публике новый трек "Море".В этом году посетители VK Fest впервые смогли увидеть шоу на синей дорожке. Ольга Бузова прошла по ней в образе Мэрилин Монро. Беременная Регина Тодоренко приехала на фестиваль с медиками в карете скорой помощи. Катя IOWA появилась на дорожке за руку с собой, улетающей в небо, а Слава — в платье из Чебурашек. Денис и Елена Кукояки вышли в образе кентавра, а рядом дефилировала их дочь Василиса. Тося Чайкина прошла в платье со шлейфом из мятой бумаги. Митя Фомин и MONA появились со своими питомцами. Лолита вышла на дорожку из холодильника на каблуках и в спортивных брюках. В рамках дорожки свои треки исполнили группа "Бонд с кнопкой", AY YOLA, ТРАВМА.В VK Лектории спикеры провели дискуссии и анонсировали новые проекты. Представитель МИД Мария Захарова рассказала про дипломатию в эпоху социальных сетей и объявила, что работает с рэпером Птахой над совместным треком. Виктория Боня поделилась опытом воспитания детей и приехала на фестиваль с дочерью Анджелиной. SHAMAN презентовал клип на песню "Прямо по сердцу", с которой представит Россию на "Интервидении". В Челябинске говорили про спорт, современную музыку и женский юмор, в Казани обсуждали традиции, инновации, культурную и спортивную жизнь Татарстана. В Петербурге спикеры рассказали про современный облик города, русский балет и хоккей. Программа лектория в Москве была посвящена технологиям в кино, монетизации лайков и особенностям российских фестивалей.В паблик-токах лектория в пяти городах поучаствовали 100 экспертов и знаменитостей. Среди них Фёдор Бондарчук, Ксения Собчак, Оксана Самойлова, Зоя Новикова, Николай Василенко, Андрей Гостев, Роза Сябитова, Мария Хорева, Карина Мурашкина, Наталья Краснова, Надежда Джабраилова, SHAMAN, Игорь Матвиенко, Яна Чурикова, Дмитрий Журавлёв, Гурам Амарян, Артемий Князев, Юлия Савичева, Сауле Юсупова, Артемий Лебедев, Елена Ландэ, Виктория Андреянова, Симона Юнусова, Тимофей Мозгов и Виктория Боня.Участниками зон инфлюенсеров VK Fest 2025 стали десятки популярных блогеров и артистов. Среди них "Импровизаторы", ВАЛЯ КАРНАВАЛ, Оксана Самойлова, МИЛАНА ХАМЕТОВА, Дмитрий Журавлёв, Влад А4, Хабиб, INSTASAMKA, MILANA STAR, Амина TENDERLYBAE, NANSI & SIDOROV, Наташа Гасанханова. В этом году впервые открылся Дом инфлюенсеров — интерактивное пространство, где гости встречались с блогерами и участвовали с ними в активностях. В зонах спорта, технологий, косплея, творчества, видеоигр и локации для детей посетители участвовали в сотнях развлечений для всей семьи.В официальном сообществе фестиваля проходила онлайн-трансляция московского VK Fest. В прямом эфире показали дефиле и перформансы на синей дорожке, события сцен и интервью с селебрити из студии Владимира Маркони. Включения из "Лужников" чередовались с сюжетами о том, как фестиваль прошёл в Челябинске, Сириусе, Казани и Санкт-Петербурге. Трансляцию и часть выступлений на Синей сцене в Москве перевели на русский жестовый язык. Её посмотрели 2 миллиона раз.Фотографии можно скачать по ссылке.VK Fest в других городахVK Fest в Челябинске стал самым масштабным молодёжным фестивалем Южного Урала. В Сириусе выступили JONY, Три дня дождя, Юлия Савичева, "Комната культуры", JANAGA, Найк Борзов и BLIZKEY — он представил новую песню "Азамат" на русском и абхазском языках.Казань в этом году впервые встречала VK Fest и первой из региональных площадок открыла вторую сцену, на которой выступили татарские исполнители. Артисты лейбла Yummy Music перепели российские хиты на татарском языке и прямо на фестивале сняли клип. Для этого на VK Fest пригнали КамАЗ.В Санкт-Петербурге выступили 100 артистов, а Сергей Лазарев, Хаски и ST презентовали новые треки.

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