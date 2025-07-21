https://ria.ru/20250721/vertolet-2030331630.html
На месте крушения вертолета в Хабаровском крае нашли фрагменты самописца
На месте крушения вертолета в Хабаровском крае нашли фрагменты самописца - РИА Новости, 21.07.2025
На месте крушения вертолета в Хабаровском крае нашли фрагменты самописца
Следователи обнаружили и изъяли фрагменты речевого самописца с разбившегося в Хабаровском крае вертолета Ми-8, сообщает Восточное межрегиональное следственное... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T04:21:00+03:00
2025-07-21T04:21:00+03:00
2025-07-21T04:21:00+03:00
происшествия
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следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 21 июл - РИА Новости. Следователи обнаружили и изъяли фрагменты речевого самописца с разбившегося в Хабаровском крае вертолета Ми-8, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. "Следователями и следователями-криминалистами Восточного МСУТ СК России проведен осмотр места происшествия, изъяты регистратор параметров полёта, фрагменты речевого самописца, аварийного радиомаяка, блок системы диагностирования и контроля, предназначенный для анализа работы летательного аппарата и двигателя, а также для выявления неисправностей авиационной техники", - говорится в сообщении. По уголовному делу назначен комплекс судебных экспертиз. Расследование продолжается. Вертолет пропал 14 июля вечером по пути из Охотска в Магадан - к постоянному месту дислокации после ремонта. Как сообщали РИА Новости в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ, аварийный радиомаяк не сработал. В ЕДДС района агентству уточняли, что сигнал бедствия Ми-8 не подавал. На борту вертолета находились пять человек. Обломки пропавшего Ми-8 были найдены в районе мыса Гадикан, сообщала пресс-служба МЧС РФ. Все люди на борту погибли.
https://ria.ru/20250716/tela-2029392068.html
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происшествия, россия, хабаровский край, охотск, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Хабаровский край, Охотск, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На месте крушения вертолета в Хабаровском крае нашли фрагменты самописца
На месте крушения Ми-8 в Хабаровском крае нашли фрагменты речевого самописца