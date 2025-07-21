https://ria.ru/20250721/vakhtovka-2030323428.html

В Якутии "вахтовка" упала с обрыва, погибли 14 человек

В Якутии "вахтовка" упала с обрыва, погибли 14 человек - РИА Новости, 21.07.2025

В Якутии "вахтовка" упала с обрыва, погибли 14 человек

Четырнадцать человек погибли после того, как вахтовый автобус съехал с обрыва на шахте в Якутии, сообщила пресс-служба МВД республики. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T01:08:00+03:00

2025-07-21T01:08:00+03:00

2025-07-21T06:32:00+03:00

происшествия

республика саха (якутия)

падение автобуса с вахтовиками с обрыва в якутии

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ЯКУТСК, 21 июл - РИА Новости. Четырнадцать человек погибли после того, как вахтовый автобус съехал с обрыва на шахте в Якутии, сообщила пресс-служба МВД республики.ДТП произошло около 03.20 по местному времени на технологической автодороге АО "ГОК Денисовский"."По предварительным данным, водитель транспортного средства марки "НЕФАЗ 4208-34" допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства с высоты примерно 25 метров", — рассказали в ведомстве. Всего в машине, по данным МВД, находились 36 человек, 14 из них, включая водителя, погибли. Еще 20 человек, по информации республиканского минздрава, госпитализировали. В МЧС, в свою очередь, сообщили, что в "вахтовке" ехали 35 человек, двое из семи пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще 14 человек проходят дополнительное обследование.Как уточнили в прокуратуре, инцидент произошел с участием вахтового автомобиля ООО УК "Колмар". По факту случившегося проводится проверка. Глава Якутии Айсен Николаев поручил провести тщательное расследование причин трагедии.

республика саха (якутия)

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происшествия, республика саха (якутия), падение автобуса с вахтовиками с обрыва в якутии