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В Якутии "вахтовка" упала с обрыва, погибли 14 человек
В Якутии "вахтовка" упала с обрыва, погибли 14 человек - РИА Новости, 21.07.2025
В Якутии "вахтовка" упала с обрыва, погибли 14 человек
Четырнадцать человек погибли после того, как вахтовый автобус съехал с обрыва на шахте в Якутии, сообщила пресс-служба МВД республики. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T01:08:00+03:00
2025-07-21T01:08:00+03:00
2025-07-21T06:32:00+03:00
происшествия
республика саха (якутия)
падение автобуса с вахтовиками с обрыва в якутии
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ЯКУТСК, 21 июл - РИА Новости. Четырнадцать человек погибли после того, как вахтовый автобус съехал с обрыва на шахте в Якутии, сообщила пресс-служба МВД республики.ДТП произошло около 03.20 по местному времени на технологической автодороге АО "ГОК Денисовский"."По предварительным данным, водитель транспортного средства марки "НЕФАЗ 4208-34" допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства с высоты примерно 25 метров", — рассказали в ведомстве. Всего в машине, по данным МВД, находились 36 человек, 14 из них, включая водителя, погибли. Еще 20 человек, по информации республиканского минздрава, госпитализировали. В МЧС, в свою очередь, сообщили, что в "вахтовке" ехали 35 человек, двое из семи пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще 14 человек проходят дополнительное обследование.Как уточнили в прокуратуре, инцидент произошел с участием вахтового автомобиля ООО УК "Колмар". По факту случившегося проводится проверка. Глава Якутии Айсен Николаев поручил провести тщательное расследование причин трагедии.
республика саха (якутия)
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РИА Новости
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происшествия, республика саха (якутия), падение автобуса с вахтовиками с обрыва в якутии
Происшествия, Республика Саха (Якутия), Падение автобуса с вахтовиками с обрыва в Якутии
ЯКУТСК, 21 июл - РИА Новости. Четырнадцать человек погибли после того, как вахтовый автобус съехал с обрыва на шахте в Якутии, сообщила пресс-служба МВД республики.
ДТП произошло около 03.20 по местному времени на технологической автодороге АО "ГОК Денисовский".
«
"По предварительным данным, водитель транспортного средства марки "НЕФАЗ 4208-34" допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства с высоты примерно 25 метров", — рассказали в ведомстве.
Всего в машине, по данным МВД, находились 36 человек, 14 из них, включая водителя, погибли. Еще 20 человек, по информации республиканского минздрава, госпитализировали.
В МЧС, в свою очередь, сообщили, что в "вахтовке" ехали 35 человек, двое из семи пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще 14 человек проходят дополнительное обследование.
Как уточнили в прокуратуре, инцидент произошел с участием вахтового автомобиля ООО УК "Колмар". По факту случившегося проводится проверка. Глава Якутии Айсен Николаев поручил провести тщательное расследование причин трагедии.