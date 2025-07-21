https://ria.ru/20250721/ukrasheniya-2030382953.html

Иностранец пытался перевезти 37 килограммов украшений из Бахрейна в Россию

Иностранец пытался перевезти 37 килограммов украшений из Бахрейна в Россию - РИА Новости, 21.07.2025

Иностранец пытался перевезти 37 килограммов украшений из Бахрейна в Россию

Иностранец пытался перевезти 37 килограммов ювелирных украшений на 6,8 миллиона рублей из Бахрейна в Россию якобы в качестве подарков для семьи и близких,... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T12:08:00+03:00

2025-07-21T12:08:00+03:00

2025-07-21T12:08:00+03:00

происшествия

россия

бахрейн

домодедово (аэропорт)

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Иностранец пытался перевезти 37 килограммов ювелирных украшений на 6,8 миллиона рублей из Бахрейна в Россию якобы в качестве подарков для семьи и близких, подозреваемого в контрабанде остановили в аэропорту Домодедово, сообщили в пресс-службе ФТС РФ. "Незадекларированные ювелирные изделия стоимостью более 6,8 миллиона рублей обнаружили домодедовские таможенники у иностранного пассажира, прибывшего из Бахрейна транзитом через Индию. Мужчину остановили в "зеленом" коридоре для выборочного контроля. С помощью рентген-машины в его багаже инспекторы выявили 3,5 тысячи украшений в прозрачных пакетах общим весом 37 килограммов", - сказали в ведомстве. Нарушитель пояснил, что вез изделия в качестве подарков для семьи и друзей. Согласно заключению эксперта, кольца, браслеты, серьги, подвески, бусы, колье выполнены из серебра 800 пробы со вставками из бриллиантов, берилла, азурита, танзанита, граната, кварца, культивированного жемчуга, бирюзы и природного алмаза. "Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или штрафа до одного миллиона рублей", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250626/delo-2025586114.html

россия

бахрейн

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происшествия, россия, бахрейн, домодедово (аэропорт), федеральная таможенная служба (фтс россии)