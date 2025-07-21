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Иностранец пытался перевезти 37 килограммов украшений из Бахрейна в Россию - РИА Новости, 21.07.2025
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12:08 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/ukrasheniya-2030382953.html
Иностранец пытался перевезти 37 килограммов украшений из Бахрейна в Россию
Иностранец пытался перевезти 37 килограммов украшений из Бахрейна в Россию - РИА Новости, 21.07.2025
Иностранец пытался перевезти 37 килограммов украшений из Бахрейна в Россию
Иностранец пытался перевезти 37 килограммов ювелирных украшений на 6,8 миллиона рублей из Бахрейна в Россию якобы в качестве подарков для семьи и близких,... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T12:08:00+03:00
2025-07-21T12:08:00+03:00
происшествия
россия
бахрейн
домодедово (аэропорт)
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Иностранец пытался перевезти 37 килограммов ювелирных украшений на 6,8 миллиона рублей из Бахрейна в Россию якобы в качестве подарков для семьи и близких, подозреваемого в контрабанде остановили в аэропорту Домодедово, сообщили в пресс-службе ФТС РФ. "Незадекларированные ювелирные изделия стоимостью более 6,8 миллиона рублей обнаружили домодедовские таможенники у иностранного пассажира, прибывшего из Бахрейна транзитом через Индию. Мужчину остановили в "зеленом" коридоре для выборочного контроля. С помощью рентген-машины в его багаже инспекторы выявили 3,5 тысячи украшений в прозрачных пакетах общим весом 37 килограммов", - сказали в ведомстве. Нарушитель пояснил, что вез изделия в качестве подарков для семьи и друзей. Согласно заключению эксперта, кольца, браслеты, серьги, подвески, бусы, колье выполнены из серебра 800 пробы со вставками из бриллиантов, берилла, азурита, танзанита, граната, кварца, культивированного жемчуга, бирюзы и природного алмаза. "Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или штрафа до одного миллиона рублей", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250626/delo-2025586114.html
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происшествия, россия, бахрейн, домодедово (аэропорт), федеральная таможенная служба (фтс россии)
Происшествия, Россия, Бахрейн, Домодедово (аэропорт), Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Иностранец пытался перевезти 37 килограммов украшений из Бахрейна в Россию

ФТС: иностранец пытался перевезти из Бахрейна в Россию 37 килограммов украшений

© Фото : ФТС РоссииНезадекларированные ювелирные изделия, найденные таможенниками в багаже мужчины, прибывшего из Бахрейна транзитом через Индию
Незадекларированные ювелирные изделия, найденные таможенниками в багаже мужчины, прибывшего из Бахрейна транзитом через Индию - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Фото : ФТС России
Незадекларированные ювелирные изделия, найденные таможенниками в багаже мужчины, прибывшего из Бахрейна транзитом через Индию
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Иностранец пытался перевезти 37 килограммов ювелирных украшений на 6,8 миллиона рублей из Бахрейна в Россию якобы в качестве подарков для семьи и близких, подозреваемого в контрабанде остановили в аэропорту Домодедово, сообщили в пресс-службе ФТС РФ.
"Незадекларированные ювелирные изделия стоимостью более 6,8 миллиона рублей обнаружили домодедовские таможенники у иностранного пассажира, прибывшего из Бахрейна транзитом через Индию. Мужчину остановили в "зеленом" коридоре для выборочного контроля. С помощью рентген-машины в его багаже инспекторы выявили 3,5 тысячи украшений в прозрачных пакетах общим весом 37 килограммов", - сказали в ведомстве.
Нарушитель пояснил, что вез изделия в качестве подарков для семьи и друзей.
Согласно заключению эксперта, кольца, браслеты, серьги, подвески, бусы, колье выполнены из серебра 800 пробы со вставками из бриллиантов, берилла, азурита, танзанита, граната, кварца, культивированного жемчуга, бирюзы и природного алмаза.
"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или штрафа до одного миллиона рублей", - добавили в ведомстве.
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ПроисшествияРоссияБахрейнДомодедово (аэропорт)Федеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
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