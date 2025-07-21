https://ria.ru/20250721/ukraina-2030512719.html

В Ингулецкой бригаде ВСУ начали расследование из-за сокрытия потерь

В Ингулецкой бригаде ВСУ начали расследование из-за сокрытия потерь - РИА Новости, 21.07.2025

В Ингулецкой бригаде ВСУ начали расследование из-за сокрытия потерь

Командование 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады ВСУ сообщило о начале служебного расследования после обращения начальника медицинского пункта... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T23:58:00+03:00

2025-07-21T23:58:00+03:00

2025-07-21T23:58:00+03:00

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Командование 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады ВСУ сообщило о начале служебного расследования после обращения начальника медицинского пункта Андрея Зоти о возможном сокрытии потерь среди военнослужащих и отказе в медицинской помощи со стороны должностных лиц бригады. По словам Зоти, командование упомянутой бригады препятствовало увольнению военнослужащих по состоянию здоровья, а также требовало не предоставлять медицинское обеспечение раненым военнослужащим и срывало санитарные потери. "Начата служебная проверка. К выяснению обстоятельств привлечены представители контролирующих органов и военной службы правопорядка. Материалы, в том числе предоставленные аудиозаписи, будут изучены в рамках действующего законодательства", - говорится в сообщении, опубликованном на странице бригады в Facebook*. Командование заверило, что в случае подтверждения нарушений виновные будут привлечены к ответственности по военному и уголовному законодательству Украины. В конце января Минобороны РФ сообщило, что за последние полгода ежемесячные санитарные и невосполнимые потери живой силы ВСУ стабильно составляют около 50 тысяч человек и выше. Так, по его данным, в январе эти потери составили 51 960 человек, в декабре 2024 года – 48 470, в ноябре – 60 805. В Минобороны РФ отмечали, что темпы мобилизации на Украине не помогают восполнить потери, что приводит к сокращению численности ВСУ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250720/poteri-2030260297.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, вооруженные силы украины