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В Сумах прогремели взрывы - РИА Новости, 21.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:10 21.07.2025 (обновлено: 23:23 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/ukraina-2030509520.html
В Сумах прогремели взрывы
В Сумах прогремели взрывы - РИА Новости, 21.07.2025
В Сумах прогремели взрывы
Взрывы прогремели в городе Сумы на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T23:10:00+03:00
2025-07-21T23:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сумы
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Сумы на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". &quot;В Сумах слышны взрывы&quot;, — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале &quot;Общественного&quot;.Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Сумской и Харьковской областях. Официальной информации о взрыве не поступало. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250721/ukraina-2030288881.html
https://ria.ru/20250713/sumy-2028884437.html
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россия, сумы, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумы, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Сумах прогремели взрывы

В Сумах прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Сумы на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
«

"В Сумах слышны взрывы", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
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Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Сумской и Харьковской областях. Официальной информации о взрыве не поступало.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСумыУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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