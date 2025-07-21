https://ria.ru/20250721/ukraina-2030509520.html

В Сумах прогремели взрывы

В Сумах прогремели взрывы - РИА Новости, 21.07.2025

В Сумах прогремели взрывы

Взрывы прогремели в городе Сумы на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T23:10:00+03:00

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2025-07-21T23:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

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украина

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Сумы на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Сумах слышны взрывы", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Сумской и Харьковской областях. Официальной информации о взрыве не поступало. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250721/ukraina-2030288881.html

https://ria.ru/20250713/sumy-2028884437.html

россия

сумы

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россия, сумы, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины