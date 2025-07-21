https://ria.ru/20250721/ukraina-2030509520.html
В Сумах прогремели взрывы
В Сумах прогремели взрывы - РИА Новости, 21.07.2025
В Сумах прогремели взрывы
Взрывы прогремели в городе Сумы на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T23:10:00+03:00
2025-07-21T23:10:00+03:00
2025-07-21T23:23:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Сумы на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Сумах слышны взрывы", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Сумской и Харьковской областях. Официальной информации о взрыве не поступало. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250721/ukraina-2030288881.html
https://ria.ru/20250713/sumy-2028884437.html
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россия, сумы, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумы, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Сумах прогремели взрывы
В Сумах прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги