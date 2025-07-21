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G7 обеспокоилась расследованием СБУ в отношении НАБУ
G7 обеспокоилась расследованием СБУ в отношении НАБУ - РИА Новости, 21.07.2025
G7 обеспокоилась расследованием СБУ в отношении НАБУ
Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием службы безопасности Украины (СБУ) в отношении Национального... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T22:59:00+03:00
2025-07-21T22:59:00+03:00
2025-07-21T23:03:00+03:00
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национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
служба безопасности украины
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием службы безопасности Украины (СБУ) в отношении Национального антикоррупционного бюро страны (НАБУ), планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства. "G7 пристально следит за сегодняшними событиями в НАБУ, включая расследование в отношении нескольких сотрудников НАБУ за предполагаемые преступления. Сегодня мы встретились с НАБУ, выражаем серьезную обеспокоенность и собираемся обсудить эти события с руководством правительства", - говорится в сообщении, опубликованном на странице послов стран "Большой семерки" в соцсети X. Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. По данным издания, обыски идут в разных регионах Украины. Утверждается, что ряд детективов НАБУ подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. НАБУ позднее подтвердило обыски и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позднее СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко * заявил, что обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины являются ответом режима Владимира Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции, НАБУ могут попытаться ликвидировать.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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в мире, украина, россия, алексей гончаренко, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), служба безопасности украины, g7
В мире, Украина, Россия, Алексей Гончаренко, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Служба безопасности Украины, G7
G7 обеспокоилась расследованием СБУ в отношении НАБУ
Послы G7 выразили обеспокоенность расследованием СБУ в отношении НАБУ