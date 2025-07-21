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На Украине более 50 тысяч мужчин отчислили из вузов после проверок - РИА Новости, 21.07.2025
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22:42 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/ukraina-2030508167.html
На Украине более 50 тысяч мужчин отчислили из вузов после проверок
На Украине более 50 тысяч мужчин отчислили из вузов после проверок - РИА Новости, 21.07.2025
На Украине более 50 тысяч мужчин отчислили из вузов после проверок
Глава госслужбы качества образования Украины Руслан Гурак заявил, что после проверок, проведенных с 2024 года, из учреждений высшего образования отчислили более РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T22:42:00+03:00
2025-07-21T22:42:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Глава госслужбы качества образования Украины Руслан Гурак заявил, что после проверок, проведенных с 2024 года, из учреждений высшего образования отчислили более 50 тысяч мужчин в возрасте 25 лет и старше. Ранее украинское издание "Наши Деньги" сообщало, что украинцы призывного возраста, пытаясь избежать мобилизации, все чаще поступают в высшие учебные заведения на платное обучение. "За последние три года доля бакалавров, магистров и аспирантов дневной формы обучения в возрасте старше 25 лет превышает 20% от общего количества получающих образование. В 2021 - 2022 учебных годах эта доля составляла лишь 4%. В ходе и после проверок в 2024–2025 годах из учреждений высшего образования отчислено более 50 тысяч мужчин", - приводит слова Гурака издание "Украинские новости". По его словам, в вузах зафиксированы "самые распространенные случаи нарушений", в частности, нарушения требований по предоставлению военно-учетных документов при поступлении, восстановления студентов на дневную форму обучения, искусственное продление сроков обучения на дневной форме, задержка с внесением приказов о зачислении или отчислении в единую базу по вопросам образования. Министр образования Украины Оксен Лисовой 2 августа прошлого года сообщал, что около двухсот тысяч мужчин поступили в вузы, чтобы получить отсрочку от мобилизации в армию. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019235737.html
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украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины
На Украине более 50 тысяч мужчин отчислили из вузов после проверок

На Украине из вузов отчислили более 50 тысяч мужчин в возрасте 25 лет и старше

© Fotolia / aviavladФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Fotolia / aviavlad
Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Глава госслужбы качества образования Украины Руслан Гурак заявил, что после проверок, проведенных с 2024 года, из учреждений высшего образования отчислили более 50 тысяч мужчин в возрасте 25 лет и старше.
Ранее украинское издание "Наши Деньги" сообщало, что украинцы призывного возраста, пытаясь избежать мобилизации, все чаще поступают в высшие учебные заведения на платное обучение.
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"За последние три года доля бакалавров, магистров и аспирантов дневной формы обучения в возрасте старше 25 лет превышает 20% от общего количества получающих образование. В 2021 - 2022 учебных годах эта доля составляла лишь 4%. В ходе и после проверок в 2024–2025 годах из учреждений высшего образования отчислено более 50 тысяч мужчин", - приводит слова Гурака издание "Украинские новости".
По его словам, в вузах зафиксированы "самые распространенные случаи нарушений", в частности, нарушения требований по предоставлению военно-учетных документов при поступлении, восстановления студентов на дневную форму обучения, искусственное продление сроков обучения на дневной форме, задержка с внесением приказов о зачислении или отчислении в единую базу по вопросам образования.
Министр образования Украины Оксен Лисовой 2 августа прошлого года сообщал, что около двухсот тысяч мужчин поступили в вузы, чтобы получить отсрочку от мобилизации в армию.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
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