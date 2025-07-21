https://ria.ru/20250721/ukraina-2030508167.html

На Украине более 50 тысяч мужчин отчислили из вузов после проверок

На Украине более 50 тысяч мужчин отчислили из вузов после проверок - РИА Новости, 21.07.2025

На Украине более 50 тысяч мужчин отчислили из вузов после проверок

Глава госслужбы качества образования Украины Руслан Гурак заявил, что после проверок, проведенных с 2024 года, из учреждений высшего образования отчислили более РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T22:42:00+03:00

2025-07-21T22:42:00+03:00

2025-07-21T22:42:00+03:00

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Глава госслужбы качества образования Украины Руслан Гурак заявил, что после проверок, проведенных с 2024 года, из учреждений высшего образования отчислили более 50 тысяч мужчин в возрасте 25 лет и старше. Ранее украинское издание "Наши Деньги" сообщало, что украинцы призывного возраста, пытаясь избежать мобилизации, все чаще поступают в высшие учебные заведения на платное обучение. "За последние три года доля бакалавров, магистров и аспирантов дневной формы обучения в возрасте старше 25 лет превышает 20% от общего количества получающих образование. В 2021 - 2022 учебных годах эта доля составляла лишь 4%. В ходе и после проверок в 2024–2025 годах из учреждений высшего образования отчислено более 50 тысяч мужчин", - приводит слова Гурака издание "Украинские новости". По его словам, в вузах зафиксированы "самые распространенные случаи нарушений", в частности, нарушения требований по предоставлению военно-учетных документов при поступлении, восстановления студентов на дневную форму обучения, искусственное продление сроков обучения на дневной форме, задержка с внесением приказов о зачислении или отчислении в единую базу по вопросам образования. Министр образования Украины Оксен Лисовой 2 августа прошлого года сообщал, что около двухсот тысяч мужчин поступили в вузы, чтобы получить отсрочку от мобилизации в армию. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.

https://ria.ru/20250527/ukraina-2019235737.html

https://ria.ru/20250618/ukraina-2023686267.html

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украина, вооруженные силы украины