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Директора заведения в Киеве оштрафовали за песни Сердючки на русском языке - РИА Новости, 21.07.2025
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18:27 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/ukraina-2030475982.html
Директора заведения в Киеве оштрафовали за песни Сердючки на русском языке
Директора заведения в Киеве оштрафовали за песни Сердючки на русском языке - РИА Новости, 21.07.2025
Директора заведения в Киеве оштрафовали за песни Сердючки на русском языке
Суд на Украине оштрафовал директора заведения в Киеве на 425 гривен (около 10 долларов) за исполнение украинским певцом Андреем Данилко, известным по... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T18:27:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Суд на Украине оштрафовал директора заведения в Киеве на 425 гривен (около 10 долларов) за исполнение украинским певцом Андреем Данилко, известным по сценическому образу Верки Сердючки, на одном из концертов песен на русском языке, сообщило украинское издание "Страна.ua". В середине июня на тот момент уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь заявил, что обратился в полицию из-за русскоязычных песен на концерте Сердючки. По информации украинского телеканала ТСН, концерт артиста состоялся в одном из киевских отелей. На нем, как рассказали очевидцы, исполнялись песни на русском языке. Позже агентство "Украинские новости" передавало, что полиция привлекла к административной ответственности директора отеля, где выступала Сердючка, а Креминь заявил, что не видит нарушений в том, что Данилко исполнял песни на русском языке. "Директора киевского заведения оштрафовали на 425 гривен за исполнение Веркой Сердючкой песен на русском языке. Предпринимателя признали виновным в нарушении языкового законодательства в ходе концерта 13 июня. Также он должен уплатить судебный сбор в 605 гривен (около 15 долларов - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
https://ria.ru/20250719/ukraina-2030180871.html
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в мире, украина, киев, россия, верка сердючка (андрей данилко), тарас креминь, страна.ua, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Россия, Верка Сердючка (Андрей Данилко), Тарас Креминь, Страна.ua, Верховная Рада Украины
Директора заведения в Киеве оштрафовали за песни Сердючки на русском языке

Директора заведения в Киеве оштрафовали на 10 долларов за песни Сердючки

© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкВерка Сердючка (Андрей Данилко)
Верка Сердючка (Андрей Данилко) - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Андрей Александров
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Верка Сердючка (Андрей Данилко). Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Суд на Украине оштрафовал директора заведения в Киеве на 425 гривен (около 10 долларов) за исполнение украинским певцом Андреем Данилко, известным по сценическому образу Верки Сердючки, на одном из концертов песен на русском языке, сообщило украинское издание "Страна.ua".
В середине июня на тот момент уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь заявил, что обратился в полицию из-за русскоязычных песен на концерте Сердючки. По информации украинского телеканала ТСН, концерт артиста состоялся в одном из киевских отелей. На нем, как рассказали очевидцы, исполнялись песни на русском языке. Позже агентство "Украинские новости" передавало, что полиция привлекла к административной ответственности директора отеля, где выступала Сердючка, а Креминь заявил, что не видит нарушений в том, что Данилко исполнял песни на русском языке.
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"Директора киевского заведения оштрафовали на 425 гривен за исполнение Веркой Сердючкой песен на русском языке. Предпринимателя признали виновным в нарушении языкового законодательства в ходе концерта 13 июня. Также он должен уплатить судебный сбор в 605 гривен (около 15 долларов - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
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