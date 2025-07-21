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Шмыгаль попросил шесть миллиардов долларов для покрытия дефицита
Шмыгаль попросил шесть миллиардов долларов для покрытия дефицита - РИА Новости, 21.07.2025
Шмыгаль попросил шесть миллиардов долларов для покрытия дефицита
Новый министр обороны Украины Денис Шмыгаль на встрече группы формата "Рамштайн" стал просить 6 миллиардов долларов для покрытия дефицита средств для военных... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T17:07:00+03:00
2025-07-21T17:07:00+03:00
2025-07-21T17:07:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Новый министр обороны Украины Денис Шмыгаль на встрече группы формата "Рамштайн" стал просить 6 миллиардов долларов для покрытия дефицита средств для военных закупок в этом году. "Украине нужно 6 миллиардов долларов, чтобы закрыть дефицит средств на оборонные закупки этого года. Это позволит нам произвести больше FPV-дронов, чтобы удерживать линию (фронта), больше дронов-перехватчиков... и дополнительное оружие для дальнобойных ударов вглубь", - сказал Шмыгаль во время онлайн-встречи группы, трансляция велась в YouTube. Кроме того, он во время встречи просил, чтобы США разрешили закупки систем Patriot и ракет ПВО, а европейские страны предоставили для этого необходимое финансирование. Шмыгаль также призвал союзников Киева учитывать средства для Украины в своих проектах бюджета на следующий год. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Шмыгаль попросил шесть миллиардов долларов для покрытия дефицита
Шмыгаль попросил $6 миллиардов для покрытия дефицита средств для военных закупок