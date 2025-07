https://ria.ru/20250721/ukraina-2030446465.html

Bild написал, как украинцы пытаются избежать мобилизации

Bild написал, как украинцы пытаются избежать мобилизации - РИА Новости, 21.07.2025

Bild написал, как украинцы пытаются избежать мобилизации

Украинские граждане предъявляют поддельные водительские права категории C, которые позволяют управлять грузовыми автомобилями, при выезде из страны через... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T16:51:00+03:00

2025-07-21T16:51:00+03:00

2025-07-21T16:51:00+03:00

в мире

украина

польша

германия

bild

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029384352_0:0:720:406_1920x0_80_0_0_9b41b81481bb33028c339b2548f2caf5.jpg

БЕРЛИН, 21 июл – РИА Новости. Украинские граждане предъявляют поддельные водительские права категории C, которые позволяют управлять грузовыми автомобилями, при выезде из страны через границу с Польшей, чтобы таким образом избежать мобилизации, сообщает издание Bild со ссылкой на данные немецких органов безопасности. На Украине, как уточняет издание, у водителей грузовых фур есть особый статус ввиду возросшего на фоне конфликта спроса на перевозку оружия, продуктов питания, лекарств и иных важных грузов. "Польская пограничная служба выявила многочисленные поддельные украинские водительские удостоверения категории C у въезжающих с Украины в Польшу", — приводит газета данные немецких органов безопасности, не уточняя, о каком ведомстве идёт речь. Информацию изданию подтвердили в польской пограничной службе. По данным газеты, 9 апреля на КПП "Шегини-Медыка" во время проверки автобуса, следующего с Украины, был обнаружен пакет с 203 ещё не заполненными украинскими водительскими удостоверениями, на обратной стороне которых имелась отметка о наличии категории С. Предполагается, что злоумышленники намеревались продавать их желающим покинуть Украину мужчинам призывного возраста. Однако законных путей для получения таких прав на данный момент не существует, отмечает газета. При этом в ответ на запрос Bild посольство Украины в ФРГ заявило об отсутствии запрета на приобретение в стране прав категории C. По данным дипломатического ведомства, одного наличия такого удостоверения недостаточно для выезда за границу – помимо этого, водителю требуется целый пакет документов, включающий лицензию на логистические перевозки по Европе, подтверждение от работодателя и регистрацию в особой системе. Газета отмечает, что наказанию на Украине подвергаются не только потенциальные уклонисты, которым грозит штраф или 15 суток ареста, либо даже более длительное тюремное заключение в случае использования поддельных документов, но и украинские пограничники, если те сознательно позволяют мужчинам призывного возраста выехать из страны. "Украинские пограничники имеют строгое распоряжение не выпускать лиц, подлежащих призыву, и при малейших нарушениях направляются в качестве наказания на восточный фронт", - пишет Bild, ссылаясь на доклад немецких спецслужб. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.

https://ria.ru/20250720/ukraina-2030273836.html

https://ria.ru/20250118/ukraina-1994390677.html

украина

польша

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, польша, германия, bild, вооруженные силы украины