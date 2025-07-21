https://ria.ru/20250721/ukraina-2030422369.html

Директора "Лесов Украины" заподозрили в незаконном обогащении

Директора "Лесов Украины" заподозрили в незаконном обогащении - РИА Новости, 21.07.2025

Директора "Лесов Украины" заподозрили в незаконном обогащении

Директор госпредприятия "Леса Украины" подозревается в незаконном обогащении на 7,9 миллиона гривен, сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T14:58:00+03:00

2025-07-21T14:58:00+03:00

2025-07-21T14:58:00+03:00

происшествия

украина

киев

руслан кравченко

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Директор госпредприятия "Леса Украины" подозревается в незаконном обогащении на 7,9 миллиона гривен, сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. "Разоблачен один из ключевых фигурантов лесной сферы - генеральный директор государственного предприятия "Леса Украины". Он государственный служащий категории "А". И за этим статусом - особая ответственность. Сегодня ему сообщено о подозрении в незаконном обогащении", - написал Кравченко в своем Telegram-канале. По его словам, в 2021 году подозреваемый приобрел активы, в том числе квартиру в Киеве на 10,4 миллиона гривен (более 248 тысяч долларов). При этом разница между официальными доходами и приобретенным имуществом составила 7,9 миллиона гривен (188,6 тысячи долларов). По информации госбюро расследований, приобретенные активы директор госпредприятия оформлял на подставных лиц. "Большинство платежей производилось наличными или со счетов третьих лиц. При этом законные доходы чиновника не могли покрыть даже треть расходов… Чиновник задержан по подозрению в незаконном обогащении. Санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР. Имя подозреваемого не называют. По данным из открытых источников, кресло директора "Лесов Украины" занимает Юрий Балоховец. Позже госпредприятие заявила, что версия следствия по обвинению Балоховца "базируется не на фактах, а на предположениях". "Указанные предположения неоднократно аргументированно опровергались… Все активы Юрия Болоховца указаны в декларации. Объекты, которые арендует семья Болоховца, принадлежат реальным владельцам с подтвержденными доходами и приобретены законным путем. Давление на Болоховца связано с его принципиальной позицией относительно прозрачных рыночных механизмов реализации древесины и системной работой по детенизации лесной отрасли", - говорится в Telegram-канале "Леса Украины".

https://ria.ru/20250630/ukraina-2026303789.html

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происшествия, украина, киев, руслан кравченко