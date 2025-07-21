Рейтинг@Mail.ru
Директора "Лесов Украины" заподозрили в незаконном обогащении - РИА Новости, 21.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/ukraina-2030422369.html
Директора "Лесов Украины" заподозрили в незаконном обогащении
Директора "Лесов Украины" заподозрили в незаконном обогащении - РИА Новости, 21.07.2025
Директора "Лесов Украины" заподозрили в незаконном обогащении
Директор госпредприятия "Леса Украины" подозревается в незаконном обогащении на 7,9 миллиона гривен, сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T14:58:00+03:00
2025-07-21T14:58:00+03:00
происшествия
украина
киев
руслан кравченко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102274/52/1022745233_0:36:1200:711_1920x0_80_0_0_3246b9ae3f4a861dea80eee43d7fbea5.jpg
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Директор госпредприятия "Леса Украины" подозревается в незаконном обогащении на 7,9 миллиона гривен, сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. "Разоблачен один из ключевых фигурантов лесной сферы - генеральный директор государственного предприятия "Леса Украины". Он государственный служащий категории "А". И за этим статусом - особая ответственность. Сегодня ему сообщено о подозрении в незаконном обогащении", - написал Кравченко в своем Telegram-канале. По его словам, в 2021 году подозреваемый приобрел активы, в том числе квартиру в Киеве на 10,4 миллиона гривен (более 248 тысяч долларов). При этом разница между официальными доходами и приобретенным имуществом составила 7,9 миллиона гривен (188,6 тысячи долларов). По информации госбюро расследований, приобретенные активы директор госпредприятия оформлял на подставных лиц. "Большинство платежей производилось наличными или со счетов третьих лиц. При этом законные доходы чиновника не могли покрыть даже треть расходов… Чиновник задержан по подозрению в незаконном обогащении. Санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР. Имя подозреваемого не называют. По данным из открытых источников, кресло директора "Лесов Украины" занимает Юрий Балоховец. Позже госпредприятие заявила, что версия следствия по обвинению Балоховца "базируется не на фактах, а на предположениях". "Указанные предположения неоднократно аргументированно опровергались… Все активы Юрия Болоховца указаны в декларации. Объекты, которые арендует семья Болоховца, принадлежат реальным владельцам с подтвержденными доходами и приобретены законным путем. Давление на Болоховца связано с его принципиальной позицией относительно прозрачных рыночных механизмов реализации древесины и системной работой по детенизации лесной отрасли", - говорится в Telegram-канале "Леса Украины".
https://ria.ru/20250630/ukraina-2026303789.html
https://ria.ru/20250121/sbu-1994763844.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102274/52/1022745233_68:0:1135:800_1920x0_80_0_0_d55f1254807924b42a49ceab0deb3d8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, украина, киев, руслан кравченко
Происшествия, Украина, Киев, Руслан Кравченко
Директора "Лесов Украины" заподозрили в незаконном обогащении

Директора предприятия "Леса Украины" заподозрили в обогащении на 7,9 млн гривен

© Фото : ГПУЗдание Генеральной прокуратуры Украины
Здание Генеральной прокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Фото : ГПУ
Здание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Директор госпредприятия "Леса Украины" подозревается в незаконном обогащении на 7,9 миллиона гривен, сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.
"Разоблачен один из ключевых фигурантов лесной сферы - генеральный директор государственного предприятия "Леса Украины". Он государственный служащий категории "А". И за этим статусом - особая ответственность. Сегодня ему сообщено о подозрении в незаконном обогащении", - написал Кравченко в своем Telegram-канале.
Сотрудники украинской полиции - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Украинский чиновник занимался незаконной добычей полезных ископаемых
30 июня, 14:30
По его словам, в 2021 году подозреваемый приобрел активы, в том числе квартиру в Киеве на 10,4 миллиона гривен (более 248 тысяч долларов). При этом разница между официальными доходами и приобретенным имуществом составила 7,9 миллиона гривен (188,6 тысячи долларов).
По информации госбюро расследований, приобретенные активы директор госпредприятия оформлял на подставных лиц. "Большинство платежей производилось наличными или со счетов третьих лиц. При этом законные доходы чиновника не могли покрыть даже треть расходов… Чиновник задержан по подозрению в незаконном обогащении. Санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.
Имя подозреваемого не называют. По данным из открытых источников, кресло директора "Лесов Украины" занимает Юрий Балоховец.
Позже госпредприятие заявила, что версия следствия по обвинению Балоховца "базируется не на фактах, а на предположениях".
"Указанные предположения неоднократно аргументированно опровергались… Все активы Юрия Болоховца указаны в декларации. Объекты, которые арендует семья Болоховца, принадлежат реальным владельцам с подтвержденными доходами и приобретены законным путем. Давление на Болоховца связано с его принципиальной позицией относительно прозрачных рыночных механизмов реализации древесины и системной работой по детенизации лесной отрасли", - говорится в Telegram-канале "Леса Украины".
Деньги, обнаруженные во время обыска у задержанного главного психиатра ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
На Украине задержали психиатра ВСУ по делу о растрате 1 миллиона долларов
21 января, 11:36
 
ПроисшествияУкраинаКиевРуслан Кравченко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала